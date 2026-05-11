Trump confirma que suspenderá el impuesto federal a los combustibles hasta que bajen los precios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos, disparados por la guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un período de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente”, dijo Trump, sin precisar el plazo de aplicación, en una entrevista telefónica con la cadena CBS, un día después de que su secretario de Energía, Chris Wright, adelantara que el Gobierno estaba considerando congelar ese gravamen.

El mandatario dijo que aún no se había “presentado realmente” un plan de rescate ​para las ​aerolíneas y que “a las aerolíneas ​no les va mal”.

President Trump told CBS News on Monday that he intends to suspend the federal gas tax "for a period of time" and phase it back in "when gas goes down."



The president made the comments in a phone interview with CBS News chief White House correspondent @nancycordes. Suspending… pic.twitter.com/6jmAsmzoNX — CBS News (@CBSNews) May 11, 2026

Wright aseguró este domingo al programa “Meet the Press” de NBC News que “todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta Administración”.

Los impuestos federales a los combustibles incluyen gravámenes de 18,3 centavos por galón para la gasolina y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0,1 centavos por galón para ambos hidrocarburos destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

En EE.UU. los precios de la gasolina ascienden a un promedio nacional de 4,52 dólares por galón (3,785 litros) este lunes, de acuerdo con la Asociación ​Estadounidense del Automóvil (AAA), lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio de la guerra el ​28 de febrero, hoy en tregua mientras se busca un acuerdo para el fin definitivo del conflicto.

Los estados de EE.UU. también gravan la gasolina, e Indiana, Kentucky y ‌Georgia están tomando medidas para aplicar recortes ​y ayudar así a los consumidores ​en las gasolineras, indicó Reuters.