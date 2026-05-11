Presunto autor de femicidio en Buin mantenía una orden de detención por crimen de 2019

La Fiscalía Metropolitana Occidente trabaja en coordinación con la Policía de Investigaciones para ubicar al presunto responsable de la muerte de una mujer de 37 años que fue baleada durante el Día de la Madre.

De acuerdo a la investigación, la víctima falleció producto de un impacto de bala en el pecho que le disparó su pareja tras una discusión ocurrida al interior de la vivienda en que ambos se encontraban, en Buin, cerca de las 22.00 horas de este domingo.

El responsable, según el Ministerio Público, está identificado y corresponde a un hombre también de 37 años que permanece en calidad de prófugo.

El sujeto mantenía, además, una orden de detención previa por un homicidio ocurrido hace siete años.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, explicó que se está investigando un delito de femicidio íntimo.

“Este hombre, después de una discusión con su conviviente, extrajo un arma de fuego y le disparó”, afirmó el persecutor, precisando que la víctima era madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.

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