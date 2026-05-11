El masivo festival libertario que reunirá a una asesora de Milei, Ivette Avaria y al abogado de Podlech

La fecha está marcada en el calendario de los simpatizantes de las ideas libertarias. El próximo 6 de junio, se realizará el foro “Liberty Fest”, que reunirá a un grupo de importantes exponentes del sector.

Dentro de la lista de confirmados del evento, que se realizará en el Club de la Unión, en el centro de Santiago, destaca Macarena Jimena Rodríguez, quien se desempeña como coordinadora de Cobertura del gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

“Quiero invitarte a dar la batalla cultural (…). Si vos querés dar la batalla cultural, si querés nutrirte de las ideas, si querés tener herramientas para defenderte, para seguir construyendo la libertad de tu país, vení, porque no te vas a arrepentir”, dice la profesional en unos de los videos de difusión del evento.

También desde el otro lado de la cordillera llegará el influencer chileno-argentino Christian Marchesini, mejor conocido como Mate con Mote, quien acumula 1,68 millones de seguidores en YouTube y 1,3 en Instagram.

Dentro de los expositores nacionales, está confirmada la abogada Ivette Avaria, quien alcanzó notoriedad pública al asumir un rol protagónico en la campaña presidencial de su marido, Johannes Kaiser, el año pasado. Se trata de una de las figuras más influyentes del Partido Nacional Libertario, que preside el exdiputado.

Otro de los voceros de esa campaña que estará en el evento es Víctor Espinosa, quien se desempeñó como coordinador económico de Kaiser.

Foto: Andres Perez Andres Perez

Además, estará presente el dirigente del Partido Nacional Libertario Maximiliano Murath. El excandidato a diputado y abogado ha alcanzando notoriedad por encabezar la defensa de Alfonso Podlech (90), exfiscal militar de la dictadura condenado por el secuestro calificado del abogado Jaime Eltit Spielmann.

No solo hay libertarios confirmados. También dijo presente la diputada Valentina Becerra, del Partido Republicano. Fonoaudióloga de profesión, la actual parlamentaria destaca por ser la fundadora de la fundación Sangre Verde, dedicada a brindar a apoyo a Carabineros y sus familiares. La legisladora está casada con un carabinero atropellado en acto de servicio.

Además, participarán del encuentro un grupo de jóvenes afines al sector, como Borja Yáñez, Sara Meyer-Beckh, Cristopher Rojas, entre otros.

Las entradas para participar del evento se ofrecen en el sitio oficial de Liberty Fest y van desde los $ 29.990 hasta los 149.00 pesos. Esta última incluye meet and greet, bar abierto y cóctel ilimitado. Las preventas ya están agotadas.