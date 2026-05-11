Canciller Pérez Mackenna encabeza encuentro con empresarios en India.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se reunieron este lunes con empresarios indios en Nueva Delhi para impulsar la compra de productos chilenos y alentar las inversiones en Chile.

“Nuestra invitación es simple: elijan a Chile como su plataforma en Sudamérica y como un socio confiable para las próximas décadas”, dijo el ministro en un encuentro organizado por la Sofofa, ProChile y la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de India (ASSOCHAM, por sus siglas en inglés), según un comunicado enviado por la Cancillería.

El canciller destacó tres oportunidades concretas que tiene el país asiático al elegir Chile como socio de largo plazo: “Establecer asociaciones estratégicas mediante cooperación académica, científica y tecnológica en áreas de complementariedad; atraer inversión india y operaciones regionales proporcionando una plataforma estable de acceso a los mercados sudamericanos; y consolidar alianzas de largo plazo a través de un entorno institucional predecible, basado en la certeza jurídica, la estabilidad macroeconómica y el Estado de derecho”.

Junto con ello, destacó las ventajas que tiene Chile respecto de las prioridades estratégicas de India. “Somos el principal productor mundial de cobre y uno de los mayores productores de litio, insumos fundamentales para la agenda de Make in India, la Misión Nacional de Movilidad Eléctrica y las metas de energías renovables de India”, señaló.

Acuerdo comercial

El ministro también recalcó la importancia de avanzar en un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) para potenciar las exportaciones a India. “Chile espera concluir estas negociaciones dentro de un plazo razonable, para alcanzar un acuerdo equilibrado que beneficie a ambas naciones, que entregue el marco jurídico fundamental para la relación económica bilateral en los próximos años”, indicó.

India, con 1.460 millones de habitantes, un PIB de US$3,9 billones y una de las economías más dinámicas del mundo, se abre como una oportunidad para las empresas chilenas, en sectores como minería, frutas, alimentos y vinos, dijo la Cancillería en su comunicado.

El comercio entre ambas naciones ha crecido un 44% en el último año a más de US$5.600 millones e India se ha posicionado en 2026 como el cuarto destino de productos chilenos en el mundo, detrás de China, Estados Unidos y Japón.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que “para Chile es muy relevante conocer más de cerca al sector exportador y empresarial indio, especialmente en un mercado tan dinámico y emergente. Estas instancias permiten generar vínculos entre ambos países, identificar oportunidades concretas de colaboración y seguir fortaleciendo una relación económica que es estratégica para nuestra política de diversificación comercial”.

En el encuentro participó el secretario de Comercio indio, Rajesh Agarwal. En tanto, la delegación empresarial chilena estuvo integrada por Diego Torres, director Internacional de Sofofa; Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile; Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile; Juan Manuel Mira, presidente de ChileAlimentos; Rodrigo Bustos, director de Asia de AquaChile; y Javier Montes, director de ventas de Asia, MENA y Oceanía de CMPC.

Previamente, el canciller y la subsecretaria Estévez participaron en la inauguración del encuentro anual de la Confederación de Industria de India (CII), donde el ministro expondrá este martes.