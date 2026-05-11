SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Canciller Pérez Mackenna encabeza encuentro con empresarios en India

    El ministro recalcó la importancia de avanzar en un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) para potenciar las exportaciones a la nación asiática.

    Por 
    Patricia San Juan
    Canciller Pérez Mackenna encabeza encuentro con empresarios en India.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se reunieron este lunes con empresarios indios en Nueva Delhi para impulsar la compra de productos chilenos y alentar las inversiones en Chile.

    “Nuestra invitación es simple: elijan a Chile como su plataforma en Sudamérica y como un socio confiable para las próximas décadas”, dijo el ministro en un encuentro organizado por la Sofofa, ProChile y la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de India (ASSOCHAM, por sus siglas en inglés), según un comunicado enviado por la Cancillería.

    El canciller destacó tres oportunidades concretas que tiene el país asiático al elegir Chile como socio de largo plazo: “Establecer asociaciones estratégicas mediante cooperación académica, científica y tecnológica en áreas de complementariedad; atraer inversión india y operaciones regionales proporcionando una plataforma estable de acceso a los mercados sudamericanos; y consolidar alianzas de largo plazo a través de un entorno institucional predecible, basado en la certeza jurídica, la estabilidad macroeconómica y el Estado de derecho”.

    Junto con ello, destacó las ventajas que tiene Chile respecto de las prioridades estratégicas de India. “Somos el principal productor mundial de cobre y uno de los mayores productores de litio, insumos fundamentales para la agenda de Make in India, la Misión Nacional de Movilidad Eléctrica y las metas de energías renovables de India”, señaló.

    Acuerdo comercial

    El ministro también recalcó la importancia de avanzar en un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) para potenciar las exportaciones a India. “Chile espera concluir estas negociaciones dentro de un plazo razonable, para alcanzar un acuerdo equilibrado que beneficie a ambas naciones, que entregue el marco jurídico fundamental para la relación económica bilateral en los próximos años”, indicó.

    India, con 1.460 millones de habitantes, un PIB de US$3,9 billones y una de las economías más dinámicas del mundo, se abre como una oportunidad para las empresas chilenas, en sectores como minería, frutas, alimentos y vinos, dijo la Cancillería en su comunicado.

    El comercio entre ambas naciones ha crecido un 44% en el último año a más de US$5.600 millones e India se ha posicionado en 2026 como el cuarto destino de productos chilenos en el mundo, detrás de China, Estados Unidos y Japón.

    La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que “para Chile es muy relevante conocer más de cerca al sector exportador y empresarial indio, especialmente en un mercado tan dinámico y emergente. Estas instancias permiten generar vínculos entre ambos países, identificar oportunidades concretas de colaboración y seguir fortaleciendo una relación económica que es estratégica para nuestra política de diversificación comercial”.

    En el encuentro participó el secretario de Comercio indio, Rajesh Agarwal. En tanto, la delegación empresarial chilena estuvo integrada por Diego Torres, director Internacional de Sofofa; Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile; Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile; Juan Manuel Mira, presidente de ChileAlimentos; Rodrigo Bustos, director de Asia de AquaChile; y Javier Montes, director de ventas de Asia, MENA y Oceanía de CMPC.

    Previamente, el canciller y la subsecretaria Estévez participaron en la inauguración del encuentro anual de la Confederación de Industria de India (CII), donde el ministro expondrá este martes.

    Más sobre:Comercio exteriorFrancisco Pérez MackennaChileIndia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema a favor de Aproval: “Hoy más que nunca, NotGuilty”

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

    Tunacola y un disco creado a partir de un tablero de juegos musical

    Ministerio de las Culturas conmemora el Día Nacional del Teatro con diversas actividades

    Carabineros rescata a pudú atacado por jauría de perros en Maullín

    Corte Suprema permite a NotCo seguir usando marca NotMilk, pero le ordena no hacer referencias a la leche

    Lo más leído

    1.
    Hija de empresario Juan Easton pierde demanda por millonaria herencia contra su madre y su hermano

    Hija de empresario Juan Easton pierde demanda por millonaria herencia contra su madre y su hermano

    2.
    “Please, come back”: la petición de Jorge Quiroz a los inversionistas extranjeros en el Chile Day de Toronto

    “Please, come back”: la petición de Jorge Quiroz a los inversionistas extranjeros en el Chile Day de Toronto

    3.
    Los otros directores de empresas públicas: un ex socio de Quiroz, la secretaria del Tricel, el timonel de la CNC y un exintendente

    Los otros directores de empresas públicas: un ex socio de Quiroz, la secretaria del Tricel, el timonel de la CNC y un exintendente

    4.
    Corte Suprema permite a NotCo seguir usando marca NotMilk, pero le ordena no hacer referencias a la leche

    Corte Suprema permite a NotCo seguir usando marca NotMilk, pero le ordena no hacer referencias a la leche

    5.
    Los ministros de Hacienda más poderosos, según el historiador que coescribió la historia de Teatinos 120

    Los ministros de Hacienda más poderosos, según el historiador que coescribió la historia de Teatinos 120

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    Carabineros rescata a pudú atacado por jauría de perros en Maullín
    Chile

    Carabineros rescata a pudú atacado por jauría de perros en Maullín

    Alcaldes de oposición de la RM manifiestan “preocupación” y “rechazo” a recortes presupuestarios en Salud Pública

    El masivo festival libertario que reunirá a una asesora de Milei, Ivette Avaria y al abogado de Podlech

    Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema a favor de Aproval: “Hoy más que nunca, NotGuilty”
    Negocios

    Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema a favor de Aproval: “Hoy más que nunca, NotGuilty”

    Canciller Pérez Mackenna encabeza encuentro con empresarios en India

    Corte Suprema permite a NotCo seguir usando marca NotMilk, pero le ordena no hacer referencias a la leche

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026
    Tendencias

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol
    El Deportivo

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol

    Investigan a jugador de Cabo Verde por abuso sexual después del amistoso frente a Chile en Nueva Zelanda

    “Morir de pie”: el lamento del San Lorenzo de Gustavo Álvarez tras caer en penales contra River Plate en los playoffs

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers
    Cultura y entretención

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

    Tunacola y un disco creado a partir de un tablero de juegos musical

    Ministerio de las Culturas conmemora el Día Nacional del Teatro con diversas actividades

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing
    Mundo

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing

    Declaran en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

    Trump confirma que suspenderá el impuesto federal a los combustibles hasta que bajen los precios

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?