Neymar es la gran duda de Brasil para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. No por sus condiciones técnicas, a estas alturas incuestionables. Las aprensiones estaban puestas en si las condiciones físicas le permitiría estar a la altura de la exigencia que implicará el evento planetario.

Carlo Ancelotti le alimenta la esperanza al astro del Santos. El extécnico del Real Madrid incluyó al delantero en la lista preliminar de 55 jugadores que reservó con miras al máximo evento del fútbol a nivel planetario. De esa nómina, 26 futbolistas quedarán en la convocatoria final.

¿Irá al Mundial? Carlo Ancelotti alimenta la ilusión de Neymar y lo incluye en la lista preliminar de Brasil

Neymar no ha sido considerado jamás en el proceso del exentrenador merengue al mando del Scratch. Para peor, las dificultades físicas que había sufrido en el último tiempo lo alejaban aún más de la selección más poderosa del planeta, según la historia.

De todas formas, el DT había establecido una condición para considerarlo. "Si él vuelve a estar al 100%, algo de lo que es totalmente capaz, podrá jugar en la Selección”, declaró el DT. Había, eso sí una condición fundamental: “Demostrar que tiene la condición física necesaria para jugar la próxima Copa del Mundo”.

El astro ha sido elocuente respecto de su intención de disputar el torneo. "Sí, claro que pienso en el Mundial. Todo jugador brasileño quiere estar ahí. Ojalá pueda estar“, dijo después del encuentro entre Santos y San Lorenzo por la Copa Sudamericana, en Argentina.

Este año, Neymar ha disputado 13 partidos entre el Brasileirao, el Campeonato Paulista, la Copa de Brasil y Copa Sudamericana. La calidad, al menos, la mantiene intacta: en esa reducida cantidad de duelos, anotó seis goles y entregó dos asistencias.

Neymar, en el Santos.

El último recuerdo del delantero con la camiseta de su país es infausto. La última vez que se puso la camiseta verdeamarilla fue el 17 de octubre de 2023, ante Uruguay, por las Eliminatorias. Ese día sufrió la rotura de ligamentos cruzados.

Sufrimiento

Brasil sufre por los problemas físicos de varias de sus figuras. Rodrygo y Militao, del Real Madrid, están descartados. El último es Estevao, la juvenil figura del Chelsea. Es precisamente ese cupo al que aspira el campeón olímpico en Río de Janeiro 2016.

Según consigna Globo Esporte, el medio en que se originó la información, Brasil dará a conocer el lunes 18 la lista definitiva para el certamen. Nueve días después se iniciará la concentración en Granja Comary, Teresópolis, con excepción de los que participen la final de la Champions League, entre el PSG y el Arsenal.

Brasil debutará en el Mundial el 13 de junio, ante Marruecos. Antes, se medirá con Panamá (31 de mayo, en el Maracaná) y Egipto (6 de junio, en Cleveland)