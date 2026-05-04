Raphinha respalda la presencia de Neymar en el Mundial: “Es el indicado para conseguir el sexto título”

En la selección de Brasil aún sigue rondando el nombre de Neymar. A pesar de que el jugador de Santos no ha vestido la camiseta verdeamarela desde octubre de 2023, sus compañeros mantienen la esperanza y el deseo de que este pueda meterse en la nómina de jugadores que estará presente en el Mundial de Norteamérica 2026.

El último futbolista que ha manifestado esto ha sido Raphinha, dando cuenta que Ney puede ser el hombre indicado para liderar a la selección de Brasil hacia la sexta estrella no solo por lo netamente deportivo, sino que también por la confianza y el impulso anímico que su presencia puede marcar en la interna del Scratch.

Además, recordó de una manera grata sus primeros pasos en la selección y el rol que jugó el exjugador del PSG en su adaptación. “Él fue quien me acogió en la selección nacional como si me conociera de toda la vida. Me dio la confianza para jugar al fútbol. Realmente me acogió”, confesó en una entrevista para Globo.

El vínculo luego se tradujo en un recuerdo que Raphinha conserva con orgullo. “(El trofeo más importante) es este de aquí, la bota de Neymar cuando superó a Pelé en la selección nacional. Hizo una edición limitada, se la regaló a amigos, compañeros de equipo, y a mí (me regalaron una)”.

Ahora, con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, la discusión sobre el estado físico de Neymar es constante. “Para mí, Neymar es el indicado para conseguir el sexto título. Tenemos que entender lo que significa para el fútbol brasileño. Físicamente (en buena forma), es un jugador muy importante que puede ayudarnos a ganar este campeonato”, añadió el delantero.

No es la primera vez que Raphinha expresa este deseo. Hace algunas semanas, en diálogo con TNT Sports, ya había dejado clara su postura: “Espero que juegue en el Mundial, es un jugador espectacular, nadie duda de su calidad en el campo. Puede decidir un partido, un Mundial. Como seguidor de Neymar dentro y fuera de la cancha, espero verlo de nuevo con la camiseta de la selección nacional”.

La presión de Neymar

De hecho, el propio futbolista de Santos ha declarado sus intenciones de ser parte de la lista de Brasil, dejando un claro mensaje al técnico Carlo Ancelotti. Después del empate 1-1 contra San Lorenzo por la Copa Sudamericana, los periodistas argentinos no tardaron en preguntarle si acaso iba a estar en el Mundial. Ahí, Ney aprovechó y lanzó sin dudar: “Sí, claro que pienso en el Mundial. Todo jugador brasileño quiere estar ahí. Ojalá pueda estar”.

También le preguntaron por su definición soñada para la cita planetaria que comenzará en un mes y medio más. Sonriente, el ex Barca y PSG contestó a los transandinos con picardía: “Una Final entre Argentina y Brasil, sería espectacular”.