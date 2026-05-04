Metro de Santiago normaliza su servicio tras cierre de varias estaciones en Línea 1

Cerca de las 9.30 horas de este lunes, Metro de Santiago informó del cierre de tres estaciones en la Línea 1.

Se trató de las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos. En consecuencia, el servicio se encontraba operativo solo entre las estaciones Las Rejas y Los Dominicos.

Sumado a ello, a las 9:46 horas, Metro señaló que los trenes no se detendrían en la estación Manuel Mont en dirección a San Pablo, debido a un “procedimiento de salud”.

A las 10.00 de la mañana el servicio fue normalizado, sin embargo, desde el tren subterráneo precisaron que “la frecuencia podría tardar algunos minutos en regularizarse”. Todo esto mientras la estación Manuel Montt se mantenía sin detención de trenes en la dirección antes señalada.

Frente a esta situación se implementaron buses de apoyo del sistema RED en paralelo a la Línea 1. Además, se reforzaron los siguientes recorridos:

486 y J18 hasta Metro Lo Prado y Metro Las Rejas

J04 y J15c hasta Metro Las Rejas.