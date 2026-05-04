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    Reformalizan a Luis Hermosilla por delitos tributarios reiterados y se mantiene con arresto domiciliario nocturno

    Según el detalle de la querella por parte del SII, el abogado durante el período de 2018 y 2019 habría generado un perjuicio fiscal de 551 millones al no declarar en su totalidad sus ingresos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 4 de mayo de 2026. Reformalizacion del abogado Luis Hermosilla en el Centro de Justicia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), este lunes el abogado Luis Hermosilla fue reformalizado por delitos tributarios en carácter de reiterado.

    El abogado, uno de los principales imputados en el contexto del caso Audio, habría ocasionado durante el período entre 2018 y 2019 un perjuicio fiscal de 551 millones de pesos, según la imputación conocida durante esta jornada en la audiencia.

    Según las declaraciones de impuestos presentadas durante la audiencia, durante 2018 habría tenido ingresos de 471 millones de pesos, de los que solo habría declarado un total de 211 millones.

    Santiago, 4 de mayo de 2026. Reformalizacion del abogado Luis Hermosilla en el Centro de Justicia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Mientras tanto, en 2019 sus antecedentes bancarios registraban un total de 532 millones, de los que solo declaró 306 millones.

    Según detalla la imputación del SII, el perjuicio fiscal generado sería de 551 millones, lo que actualizado a 2026 serían de 800 millones de pesos.

    El tribunal determinó mantener la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Además, se estableció un plazo para la investigación de 60 días.

    La formalización fue realizada bajo un rol único de causa diferente debido a que la querella del SII fue presentada solo tres días antes del cierre de la investigación del caso Audio-Factop.

    Declaraciones de Fiscalía y Hermosilla

    Tras haber llegado casi sin prestar declaraciones los medios, Luis Hermosilla abordó esta reformalización tras salir de la audiencia.

    Fue sumamente simple y breve y correspondió básicamente a complementar los hechos que ya estaban formalizados con anterioridad, agregando tres años más, que es la posibilidad que tiene el Servicio de Impuestos Internos”, señaló sobre la audiencia de esta jornada.

    En ese sentido, el penalista considera que el SII “comete un grave error” al imputar todos los ingresos como renta.

    Santiago, 4 de mayo de 2026. Reformalizacion del abogado Luis Hermosilla en el Centro de Justicia. Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “No necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo asumido. Hay de una serie circunstancias que en su momento afectan la base imponible, la reducen y en consecuencia, es uno de los temas que me tiene más tranquilo y que tiene menor relevancia, tanto como que ni siquiera se produjo una conversación sobre cautelares o algún tipo de tema de ese tipo”, explicó.

    Por otro lado, el abogado también descartó que la Fiscalía esté retrasando la fecha para finalmente ir a juicio oral por la causa principal del caso Audio-Factop.

    En estos momentos se están haciendo diligencias que no se habían hecho y que habíamos solicitado. Tenemos pendiente la declaración que hemos solicitado de daño Marta Herrera que se derivó de la declaración de doña Lorena Parra”, detalló.

    Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, detalló que durante esta misma jornada se amplió el tiempo de investigación de la causa principal por 90 días más.

    “Este es un plazo que solamente se puede ampliar una vez porque es un plazo de reapertura de investigación y hubo acuerdo con las defensas, incluso algunas defensas pidieron más plazo, pero la Fiscalía estima que esos 90 días es suficiente para que los 22 requerimientos de información que están pendientes tengan en su mayor parte respuesta”, explicó al respecto.

    Sobre esta misma audiencia de reformalización, el fiscal defendió la imputación y enfatizó que “no es una declaración con error, es maliciosamente falsa y así lo calificaba el Servicio de Impuesto Interno, que es el organismo encargado de la recaudación tributaria de este país. Por lo tanto, los montos también: si usted los ve a las fechas que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos de una declaración".

    Más sobre:Caso AudioCaso FactopLuis HermosillaSIIDelitos tributarios

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