Premiada en Venecia y nominada a los Oscar: Femcine 2026 anuncia a su película inaugural

La voz de Hind Rajab, una de las películas más elogiadas de 2025, será la encargada de inaugurar la 16° edición del Festival Cine de Mujeres (Femcine).

Dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, gira en torno al caso real de Hind Rajab, niña palestina de cinco años que, tras un ataque armado al vehículo el el que viajaba junto a su familia, se comunica telefónicamente con personal de la Media Luna Roja Palestina mientras espera ser rescatada.

La cinta, una reconstrucción de sus últimas horas de vida, transcurre íntegramente en un centro de operaciones donde trabajadores humanitarios intentan contenerla, orientarla y coordinar su rescate.

El largometraje ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia 2025 y obtuvo una nominación a Mejor película internacional en la última versión de los Premios Oscar.

La organización de Femcine indicó que su selección como filme inaugural “dialoga directamente con el espíritu” del certamen, “un cine que no sólo visibiliza las voces de sus creadoras, sino que también pone en el centro historias que interpelan, incomodan y movilizan, reafirmando el poder del cine como herramienta de memoria y reflexión”.

La edición 2026 del festival nacional se desarrollará entre el 5 y el 10 de mayo en seis sedes: Cineteca Nacional, Sala K (U. Mayor), Sala Cine UC, CCC Centro de Cine y Creación, Sala de Cine de Ñuñoa y Centro Cultural de España. La entrada es liberada y puedes revisar toda la programación aquí.