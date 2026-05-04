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    12 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana largo

    Las fiscalizaciones de Carabineros dejaron como resultado 233 personas detenidas y 3.263 infracciones cursadas en todo el país.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial.

    Con motivo del Día del Trabajador miles de ciudadanos disfrutaron recientemente de un fin de semana largo, sin embargo, varias personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante estos esos días.

    De acuerdo a las estadísticas, el flujo vehicular aumenta en las carreteras durante los fines de semana largos, por este motivo se aplican planes de contingencia y se emplea un refuerzo policial en las autopistas.

    Según las cifras de Carabineros, el último fin de semana salieron 405.292 vehículos desde la Región Metropolitana. Como parte de la labor de fiscalización, se llevaron a cabo 67.498 controles vehiculares y se aplicaron 13.525 exámenes para la detección de alcohol y drogas.

    En consecuencia, los procedimientos dejaron como resultado 233 personas detenidas y 3.263 infracciones cursadas en todo el país.

    Sumado a ello, desde la institución uniformada informaron que se reportaron 412 siniestros de tránsito, con el saldo de 12 personas fallecidas.

    El jefe de zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, precisó que el 80% de los siniestros ocurrieron en zonas urbanas y terminaron con 253 personas lesionadas con distintos niveles de gravedad.

    Según indicó la autoridad policial, las principales causas de los accidentes de tránsito fueron: el exceso de velocidad, seguido por el no uso del cinturón de seguridad y la ausencia de sistemas de retención infantil. Estos factores, según afirman las autoridades, continúan siendo determinantes en la ocurrencia de accidentes de tránsito.

    Más sobre:PolicialAccidenteFin de semana largo

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