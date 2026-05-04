Abogado de Joaquín Lavín en antesala de audiencia de formalización del exdiputado: “Tenemos una defensa muy sólida”

El abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Joaquín Lavín, habló con la prensa en el Centro de Justicia en la antesala de la audiencia de formalización del exdiputado, anticipando que solicitarán el sobreseimiento respecto de una de las aristas del caso.

“Tenemos una defensa muy sólida, la cual se va a ventilar en la audiencia respectiva, cuando nos toque intervenir. Obviamente, no se los puedo adelantar. Lo único que les puedo indicar es que una revisión exhaustiva de lo antecedente a la carpeta, no aquellos que le sirven al Ministerio Público, no aquellos que le sirven a los querellantes, va a dar una realidad totalmente distinta a la que se plantea”, aseguró el letrado.

La Fiscalía Oriente imputa a Lavín los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

“Lamentablemente en esta causa se han hecho una serie de afirmaciones que no tienen en activo realidad”, aseguró el defensor.

Asimismo, el abogado adelantó que solicitarán el sobreseimiento respecto a una arista particular del caso, sin entrar en mayores detalles.

Bonacic manifestó su rechazo a la posibilidad de que el exdiputado quede en prisión preventiva.

“Obviamente, claro, después de terminar la audiencia, pueden imponerse medidas cautelares, por supuesto, siempre pueden imponerse. Lo que está en discusión es la entidad de las mismas, y lo cual nosotros consideramos que, obviamente, en ningún caso corresponde a alguna que sea privativa de libertad”, sostuvo.

En esa línea, Bonacic destacó que Lavín lleva más de dos años siendo investigado y “ha aportado una serie de antecedentes” en la causa.