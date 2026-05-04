Fiscal Barros y caso Ojeda: “Creemos que es imposible que Nicolás Maduro no haya tenido conocimiento de esta actuación”

Santiago, 14 de Agosto de 2025. El Fiscal Regional ECOH Héctor Barros junto al Subprefecto Hassel Barrientos, jefe Bipe Antisecuestros Metropolitana, entregarán antecedentes sobre la detención de un ciudadano venezolano irregular, identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua, vinculado al secuestro con homicidio del militar Ronald Ojeda. Luis Quinteros/Aton Chile

El fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, entregó detalles sobre la investigación del secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda.

“ Creemos que es imposible que Nicolás Maduro no haya tenido conocimiento de esta actuación ”, afirmó el persecutor en conversación con radio ADN. Dentro de ello, Barros recordó que las líneas investigativas en torno al hecho ocurrido en febrero de 2024 postulaban que esto era “una operación política”.

“No cumplía ninguno de los requisitos para no serlo, puesto que no era un secuestro extorsivo, fue un secuestro para matar, derechamente, donde la víctima no tenía ninguna de las características que tenían todas las víctimas que teníamos en ese momento”, planteó el fiscal.

En esa línea, explicó que siempre se vio esto como una “operación” debido a la evidencia conseguida en la investigación en torno a las comunicaciones y coordinaciones que se llevaron a cabo para concretar los delitos.

“Siempre se dijo que esta era una operación que venía desde arriba, desde lo más alto, y otras componentes que hablaban de que fue el gobierno venezolano quien pagó la realización de esta operación. Y desde ese punto de vista, creemos que es imposible que Nicolás Maduro no haya tenido conocimiento de esta actuación, porque vinculan a su subministro interior, que es Diosdado Cabello”, añadió el persecutor.

Asimismo, expresó que “lo más importante” es que existe una víctima -Ronald Ojeda- y que están realizando todas las diligencias necesarias. Además, explicó que, si bien el exlíder venezolano Nicolás Maduro no estuvo involucrado directamente, sí su ministro Diosdado Cabello está vinculado “acorde a los antecedentes”.

“Es una operación del gobierno venezolano que lo que estaba haciendo en ese momento, e incluso esa operación tenía un nombre, la Operación Araña, en que lo que estaban haciendo era tomar a todas las personas que eran de la oposición y que estaban fuera del país operando en contra del gobierno venezolano y que los iban a secuestrar y los iban a trasladar; incluso hablaban algunos a Venezuela”, detalló el persecutor.