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    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023

    La economía chilena se contrajo 0,3% en el primer trimestre del ejercicio. La producción de bienes registró su mayor caída mensual desde abril de 2022, según las cifras del Banco Central.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La economía chilena no levanta cabeza y registra un difícil arranque de año. Es que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró una caída de 0,1% en marzo en comparación con igual mes del año anterior, de acuerdo a las cifras del Banco Central.

    El resultado se ubicó dentro del rango de proyecciones de los economistas consultados por Pulso, que anticipaban una variación entre -0,8% y 0,5%.

    Sin embargo, marzo supone la tercera caída mensual consecutiva del indicador, con lo que el primer trimestre de 2026 la economía chilena promedia una contracción de 0,3%.

    La actividad no tenía un trimestre tan malo desde el segundo cuarto de 2023, cuando el PIB medido con este índice se contrajo 0,4%.

    En términos desestacionalizados, la actividad mostró un mayor dinamismo: el índice creció 0,3% respecto del mes previo y también avanzó 0,3% en doce meses. Según el ente rector, el mes registró un día hábil más que marzo de 2025.

    Caída de bienes arrastra el resultado

    El mal desempeño del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios y el comercio.

    La producción de bienes retrocedió 5,2% anual, incidida por todos sus componentes. Se trata también de su mayor caída mensual desde abril de 2022 (-6,4%).

    En particular, la minería cayó 6,5% debido a una menor extracción de cobre, mientras que la industria manufacturera disminuyó 2,6%, en línea con una menor elaboración de productos pesqueros.

    Vuelve a caer la producción minera en marzo. MARIO TELLEZ

    A nivel desestacionalizado, el sector también mostró debilidad, con una contracción de 0,6% mensual, explicada tanto por la minería como por la industria.

    Comercio y servicios compensan parcialmente

    En contraste, el comercio creció 5,1% en términos anuales, con expansiones en todos sus componentes. Destacó el comercio mayorista, impulsado por ventas de maquinaria y equipos, mientras que en el segmento minorista sobresalieron las ventas en almacenes de comestibles, vestuario y plataformas online.

    Los servicios, en tanto, aumentaron 2,1% anual, impulsados principalmente por los servicios personales, especialmente de salud, junto con aportes de servicios empresariales y transporte.

    En términos desestacionalizados, ambas actividades incidieron positivamente en el resultado mensual del Imacec, con crecimientos de 1,9% en comercio y 0,4% en servicios.

    Imacec no minero mantiene expansión

    El Imacec no minero presentó un crecimiento de 0,9% anual, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,5% respecto del mes anterior y 1,3% en doce meses, reflejando un mejor desempeño de los sectores más vinculados a la demanda interna.

    El Banco Central adelantó que los resultados preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre se publicarán el próximo 18 de mayo, conforme al calendario de Cuentas Nacionales.

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