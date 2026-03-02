Imacec de -0,1% en enero constituye el peor arranque de año para la economía chilena desde 2021

La economía chilena decepcionó en enero. Si bien se esperaba un bajo crecimiento luego de conocer las cifras sectoriales, no estaba en el escenario de ningún analista que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayera 0,1%. Con este registró, la actividad económica anotó el peor arranque de año desde 2021 y es además la primera caída desde junio de 2024.

De acuerdo al Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que enero de 2025. El Imacec no minero no presentó variación anual, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,7% en doce meses.

El resultado del Imacec se explicó por la caída de 1,5% de la producción de bienes en términos anuales. En la industria se registró una menor elaboración de productos químicos y de alimentos, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por la actividad agropecuario-silvícola. Por su parte, la minería disminuyó en línea con una menor extracción de cobre.

Asimismo, la actividad comercial presentó un aumento de 0,4% en términos anuales. Este resultado fue explicado por el comercio minorista impulsado por mayores ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. El comercio automotor, por su parte, creció en línea con las ventas de vehículos.

Finalmente, el comercio mayorista cayó por menores ventas de alimentos, en particular, de las exportadoras de frutas. El comercio automotor, por su parte, creció en línea con las ventas de vehículos.

13 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION DE HACIENDA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a la calma y a no sobreinterpretar la cifra. “Un Imacec que no se expande interanualmente, por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo”. Y resaltó como factor la alta base de comparación con enero del 2025. “Enero del 2025 es muy exigente como base de comparación, porque tuvimos choques positivos en comercio y recuperación de la demanda local que estaba atrasada en ese momento. Asimismo, este enero del 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior".

Esa visión es compartida por el análisis de Banco Santander, que señala que el débil resultado anual estuvo fuertemente condicionado por una alta base de comparación, “asociada al destacado desempeño de la actividad agropecuaria del año pasado, en particular por el récord histórico de exportaciones de cerezas. Ese desempeño excepcional impulsó transversalmente a varios sectores en ese momento”.

No obstante, Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, si bien señala que hay una parte que se explica por la base de comparación, “no explica totalmente la caída de la actividad, donde se sumó el pobre desempeño, en particular, de la producción de resto de bienes, que marcó negativo tanto anual como desestacionalizada. Eso es preocupante, porque es una medida relativamente generalizada del desempeño de la economía local”.

En Coopeuch también plantean como sorpresa la caída en 12 meses de los sectores asociados a la producción de bienes, sin embargo, matizaron que “parte de este mal desempeño podría estar asociado a elementos puntuales, tanto en manufactura como en resto de bienes”.

Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Perspectivas

Para los próximos meses, los expertos afirman que se debe monitorear con cautela la evolución de la actividad.

“Los resultados de enero confirman algo que veníamos anticipando: el primer trimestre estaría afectado por una exigente base de comparación, dado que no se repitió el récord de exportaciones de cerezas, a lo que se suma un menor impulso del turismo argentino respecto del año pasado”, afirman en Santander.

Sin embargo, en su análisis añaden que “en términos desestacionalizados la actividad muestra estabilidad en el margen y, a medida que se diluya el efecto base del sector agroexportador y la inversión no minera tome impulso, esperamos tasas de crecimiento anual más elevadas en la segunda parte del año”.

Asimismo, Felipe Alarcón prevé un Imacec de febrero de 1,8% y con ello un primer trimestre con un PIB de 1,2%. “Claramente es un mal comienzo de año, hay que tener cierta cautela y ver qué pasa en febrero. Por ahora, mantenemos nuestra proyección en torno a 2,7% (para el año)”, asevera.

Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile, sostiene que “el crecimiento del PIB del primer trimestre sería en torno a 1,5%, algo más débil de lo anticipado previamente. Mantenemos proyección de crecimiento del PIB para 2026 en 2,7%, aunque incorporamos sesgo a la baja debido a recientes riesgos externos”.

Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, indica que “con este punto de partida se hace cuesta arriba aspirar a un crecimiento más cercano al 3%, y, de nuevo, probablemente, la expectativa de expansión para 2026 va a comenzar a concentrarse en 2,5%”.

En Scotiabank manifiestan que “el lento dinamismo de la actividad, en el margen, obliga a acelerar el ritmo, con crecimientos mensuales desestacionalizados por sobre el promedio, sólo para alcanzar un crecimiento de 2,5% en el año. En Scotia mantenemos nuestra proyección de 2,5% para 2026, ante el sólido dinamismo de la inversión y recuperación del consumo privado en los próximos meses, pero aún nos mantenemos conservadores para posicionarnos con un crecimiento superior”.