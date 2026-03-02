SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Imacec de -0,1% en enero constituye el peor arranque de año para la economía chilena desde 2021

    Con este resultado en el mes inicial de 2026, los expertos ya anticipan un débil primer trimestre , con un expansión de la economía que estaría entre 1,2% y 1,5%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La economía chilena decepcionó en enero. Si bien se esperaba un bajo crecimiento luego de conocer las cifras sectoriales, no estaba en el escenario de ningún analista que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayera 0,1%. Con este registró, la actividad económica anotó el peor arranque de año desde 2021 y es además la primera caída desde junio de 2024.

    De acuerdo al Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que enero de 2025. El Imacec no minero no presentó variación anual, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,7% en doce meses.

    El resultado del Imacec se explicó por la caída de 1,5% de la producción de bienes en términos anuales. En la industria se registró una menor elaboración de productos químicos y de alimentos, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por la actividad agropecuario-silvícola. Por su parte, la minería disminuyó en línea con una menor extracción de cobre.

    Asimismo, la actividad comercial presentó un aumento de 0,4% en términos anuales. Este resultado fue explicado por el comercio minorista impulsado por mayores ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. El comercio automotor, por su parte, creció en línea con las ventas de vehículos.

    Finalmente, el comercio mayorista cayó por menores ventas de alimentos, en particular, de las exportadoras de frutas. El comercio automotor, por su parte, creció en línea con las ventas de vehículos.

    13 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION DE HACIENDA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a la calma y a no sobreinterpretar la cifra. “Un Imacec que no se expande interanualmente, por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo”. Y resaltó como factor la alta base de comparación con enero del 2025. “Enero del 2025 es muy exigente como base de comparación, porque tuvimos choques positivos en comercio y recuperación de la demanda local que estaba atrasada en ese momento. Asimismo, este enero del 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior".

    Esa visión es compartida por el análisis de Banco Santander, que señala que el débil resultado anual estuvo fuertemente condicionado por una alta base de comparación, “asociada al destacado desempeño de la actividad agropecuaria del año pasado, en particular por el récord histórico de exportaciones de cerezas. Ese desempeño excepcional impulsó transversalmente a varios sectores en ese momento”.

    No obstante, Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, si bien señala que hay una parte que se explica por la base de comparación, “no explica totalmente la caída de la actividad, donde se sumó el pobre desempeño, en particular, de la producción de resto de bienes, que marcó negativo tanto anual como desestacionalizada. Eso es preocupante, porque es una medida relativamente generalizada del desempeño de la economía local”.

    En Coopeuch también plantean como sorpresa la caída en 12 meses de los sectores asociados a la producción de bienes, sin embargo, matizaron que “parte de este mal desempeño podría estar asociado a elementos puntuales, tanto en manufactura como en resto de bienes”.

    Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Perspectivas

    Para los próximos meses, los expertos afirman que se debe monitorear con cautela la evolución de la actividad.

    “Los resultados de enero confirman algo que veníamos anticipando: el primer trimestre estaría afectado por una exigente base de comparación, dado que no se repitió el récord de exportaciones de cerezas, a lo que se suma un menor impulso del turismo argentino respecto del año pasado”, afirman en Santander.

    Sin embargo, en su análisis añaden que “en términos desestacionalizados la actividad muestra estabilidad en el margen y, a medida que se diluya el efecto base del sector agroexportador y la inversión no minera tome impulso, esperamos tasas de crecimiento anual más elevadas en la segunda parte del año”.

    Asimismo, Felipe Alarcón prevé un Imacec de febrero de 1,8% y con ello un primer trimestre con un PIB de 1,2%. “Claramente es un mal comienzo de año, hay que tener cierta cautela y ver qué pasa en febrero. Por ahora, mantenemos nuestra proyección en torno a 2,7% (para el año)”, asevera.

    Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital Chile, sostiene que “el crecimiento del PIB del primer trimestre sería en torno a 1,5%, algo más débil de lo anticipado previamente. Mantenemos proyección de crecimiento del PIB para 2026 en 2,7%, aunque incorporamos sesgo a la baja debido a recientes riesgos externos”.

    Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, indica que “con este punto de partida se hace cuesta arriba aspirar a un crecimiento más cercano al 3%, y, de nuevo, probablemente, la expectativa de expansión para 2026 va a comenzar a concentrarse en 2,5%”.

    En Scotiabank manifiestan que “el lento dinamismo de la actividad, en el margen, obliga a acelerar el ritmo, con crecimientos mensuales desestacionalizados por sobre el promedio, sólo para alcanzar un crecimiento de 2,5% en el año. En Scotia mantenemos nuestra proyección de 2,5% para 2026, ante el sólido dinamismo de la inversión y recuperación del consumo privado en los próximos meses, pero aún nos mantenemos conservadores para posicionarnos con un crecimiento superior”.

    Más sobre:ImacecBanco Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    “No es que la gente ande histérica, pero hay susto”: chilenos describen el clima de tensión bajo el fuego en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    2.
    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    3.
    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    4.
    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    5.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna
    Chile

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    Enel prevé inversiones en Chile por US$2.000 millones en trienio 2026-2028

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario
    Cultura y entretención

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers