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    Gobierno dará suma urgencia a proyecto de ley que elimina feriado electoral para permitir funcionamiento del comercio

    De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, desde el año 2020 los procesos electorales han provocado pérdidas por US$ 900 millones.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La diputada Constanza Hube y el diputado Mario Olavarría de la UDI destacaron la decisión del gobierno.

    El gobierno confirmó este lunes que otorgará suma urgencia al proyecto de ley -presentado por la UDI en 2024- que elimina los feriados electorales, lo que permitiría que en jornadas de comicios y plebiscitos, los locales al interior de centros comerciales y strip centers puedan abrir.

    La información fue dada a conocer por los diputados gremialistas Constanza Hube y Mario Olavarría, ambos integrantes la Comisión del Trabajo de la Cámara.

    En día de elecciones, explican Hube y Olavarría, no solo corre el feriado legal de acuerdo con la normativa vigente, sino que actualmente también se prohíbe el funcionamiento de comercios que operan dentro de una misma razón social, afectando a locales que se ubican dentro de malls o strip centers.

    Los diputados de la UDI señalan que desde el plebiscito constitucional de octubre de 2020 y hasta las elecciones presidenciales de segunda vuelta de diciembre pasado, se produjeron millonarias pérdidas debido a la prohibición de funcionamiento de distintos comercios.

    Estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) arrojan que en los 15 procesos electorales comprendidos en dicho período, generaron pérdidas por US$ 900 millones.

    Por lo anterior, relevaron la decisión del gobierno de fijarle suma urgencia a la discusión de la iniciativa, la que debería ser despachada en un plazo de 15 días.

    “Permitirá terminar con una prohibición que lo único que provocaba era un impacto en los propios trabajadores, en muchos emprendedores y en el comercio en general”, sostienen Hube y Olavarría.

    Los parlamentarios agregaron que “lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es corregir una norma que no se justifica y que, en la práctica, lo único que hace es perjudicar al comercio y a miles de personas que dependen de esta actividad”.

    Con todo, plantearon que la actual legislación ya contiene disposiciones que aseguran el derecho a voto de los trabajadores que en un día de elecciones deban cumplir con sus funciones, como el permiso sin descuento de hasta por dos horas.

    “Por lo tanto, lo que proponemos es compatibilizar el normal funcionamiento del comercio con este derecho, corrigiendo así una discriminación arbitraria que permitía que algunos locales sí pudieran funcionar durante una elección y otros no, sin una razón clara”, añadieron los diputados por la Región Metropolitana.

    En el mismo tenor, Hube y Olavarría agregaron que buscarán corregir que el mismo feriado electoral se aplique para las elecciones primarias, por contar con baja participación y voto voluntario, donde partidos y pactos definen a sus candidatos.

    “Este es un proyecto de sentido común, que busca compatibilizar dos derechos que, a nuestro juicio, perfectamente, pueden convivir: el de los trabajadores a votar y el de miles de personas a seguir desarrollando sus actividades comerciales y laborales", sumaron.

    Con todo, los legisladores se apuran en señalar que “no estamos eliminando ninguna garantía, sino que corrigiendo una norma que no se condice con la realidad económica y laboral que vivimos como país”.

    Más sobre:GobiernoConstanza HubeMario OlavarríaUDIFeriado electoralElecciones

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