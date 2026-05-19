Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre

El público visitante volverá a los clásicos. Así lo confirmó el delegado presidencial Germán Codina, quien este lunes sostuvo una reunión en el Ministerio de Seguridad Pública junto a los presidentes de Colo Colo, la U y la UC. Apenas acabó la junta, el exalcalde de Puente Alto atendió a los medios de comunicación para entregar los detalles.

“Hemos tenido una muy fructífera reunión junto al presidente de Colo Colo, a la presidenta de Universidad de Chile, el equipo de la Universidad Católica y representantes de la ANFP. Estamos trabajando para poder cumplir el gran objetivo que nos puso el Presidente de la República de devolver el fútbol y el deporte a las familias”, comenzó diciendo Codina esta tarde.

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Luego puntualizó en la medida, la que se realizará a partir del segundo semestre: “Hemos puesto plazos durante el segundo semestre. Todos los partidos de gran connotación, los clásicos, van a volver a tener público visitante. Es una señal clara. Nos interesa seguir en el camino de volver a la normalización de fútbol y de esta manera permitir que esto se transforme en una dinámica positiva para potenciar este deporte”, cerró el delegado presidencial.

Además, Codina se refirió a la chance de que la UC pueda recibir hinchas visitantes en el Claro Arena, algo que había sido un foco de conflicto durante este primer semestre: “Sí, es una de las opciones, la Católica ha pedido revisar las condiciones de seguridad y situaciones con los vecinos del sector. Nosotros queremos implementar medidas que se hagan de forma seria, responsable. Entendemos lo que ha planteado la Católica”, cerró.

Quien también habló luego de la reunión fue Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, quien instó a que esta buena disposición también se aplique en otra regiones del país: “Conversábamos con el presidente de Colo Colo que no es posible que existan criterios distintos. Cuando jugamos contra Deportes La Serena fuimos recibidos con público, y le pasó algo distinto a Colo Colo. Y al revés en la Región del Biobío, en donde nosotros jugamos sin hinchas de visita y ellos tuvieron un muy buen aforo de visitante”.