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    Culto

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Se trata del segundo álbum del proyecto liderado por Gonzalo García, grabado entre Santiago y Ciudad de México, el que incluye algunos de sus singles más recientes.

    Por 
    Equipo de Culto

    El álbum llega como culminación de una serie de lanzamientos escalonados iniciados en 2025 con singles como “DRAMA” junto a Ramona, “Formas de volver a casacon Proux y “Amigo Robot”, construyendo una narrativa emocional que hoy encuentra sentido completo en “Un Abrazo”.

    Más que un álbum, “Un Abrazo” se presenta como una colección de cartas emocionales dirigidas a una generación agotada. Según describe el autor, el disco nace desde la experiencia de habitar departamentos pequeños en grandes ciudades latinoamericanas, intentando sobrevivir entre vínculos frágiles, precariedad y nostalgia.

    Planeta No define este trabajo como “una celebración y homenaje al dolor de una generación solitaria”, una frase que resume el corazón conceptual del proyecto: transformar la tristeza y el vacío en comunidad, fiesta y compañía.

    Hay algo profundamente generacional en el relato del disco. Canciones construidas desde la migración, las amistades que sostienen, las despedidas, los romances interrumpidos y el intento constante de encontrar refugio emocional en medio del caos cotidiano.

    Musicalmente, “Un Abrazo” mantiene el ADN indie pop nostálgico de Planeta No, pero amplía su universo hacia referencias de Rock alternativo, New Jack Swing, Bedroom Pop y guiños a la música latina bailable de los 80 y 90. Con grabaciones caseras, capturado en habitaciones de Santiago y Ciudad de México.

    El principal single promocional del álbum es “después de abandonar, ten fuerte el corazón”, una canción escrita durante pandemia y completada posteriormente en México. El tema funciona como síntesis conceptual de “Un Abrazo”: una épica de fiesta melancólica que transforma el abandono y la fragilidad emocional en baile colectivo.

    La canción mezcla sintetizadores ochenteros, percusiones disco y referencias que van desde Emmanuel y Miguel Bosé hasta Jungle o Parcels. Según Gonzalo García, el álbum representa precisamente “los consejos y la compañía” que hubiese querido recibir en momentos difíciles.

    “En este proceso de migración que es un poco romper la vida, el nombre no puede ser otro que Un Abrazo. De despedida, de bienvenida, de alivio, miedo y compañía”, comenta Gonzalo García.

    La propuesta de “Un Abrazo” no termina en lo musical. El disco estará acompañado por un álbum visual completo realizado por Aguas Frescas Estudio, colectivo integrado por realizadores ligados a la escena independiente mexicana. El videoclip de “después de abandonar, ten fuerte el corazón”, grabado en el Zócalo capitalino, será el primer capítulo de esta narrativa visual que se estrenará este domingo en la tarde.

    Con “Un Abrazo”, Planeta No no solo entrega un nuevo disco, sino una cápsula emocional sobre crecer lejos de casa, sobrevivir al ruido de las ciudades y encontrar compañía en medio de una generación cansada, pero todavía dispuesta a bailar. Ya disponible en todas las plataformas digitales de música.

    Más sobre:Planeta NoUn abrazoGonzalo GarcíaMúsicaMúsica Culto

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