Familia Angelini busca aumentar su participación en la matriz de Copec
AntarChile informó mediante un hecho esencial que la sociedad Inversiones Angelini entregó un poder comprador de Banchile para comprar hasta el 5% de la holding.
Mediante un hecho esencial, AntarChile comunicó que Inversiones Angelini y Compañía, miembro del grupo controlador de la sociedad, confirió un poder comprardor a Banchile Corredores de Bolsa para adquirir hasta el 5% de las acciones de la compañía.
Junto con ello, informó que, en caso de concretar la compra del 5%, la participación accionaria de los controladores de AntarChile S.A. subirá del 74,5 % al 79,5 %, aproximadamente.
Según la memoria 2025, el control de AntarChile - sociedad matriz que controla Copec con un 60,82%- recae sobre Roberto y Patricia Angelini Rossi que poseen el 74,51%.
El porcentaje se divide así: Roberto y su hermana Patricia poseen de forma directa el 0,2137% y 0,2277% de AntarChile, respectivamente. Ambos participan en Inversiones Angelini y Compañía Limitada, propietaria directa del 63,7186% de la holding. En tanto Inversiones Golfo Blanco Limitada, sociedad controlada estatutariamente por Roberto Angelinii, es propietaria directa del 5,8019% de las acciones de AntarChile, y Senda Blanca, de Patricia Angelini, el 4,35%.
Según el hecho esencial, “se estima que la transacción informada no tendrá efectos financieros sobre los activos, pasivos o resultados de la sociedad”.
Junto con ello, informó que el precio a pagar es $10.000 por papel. Actualmente la capitalización bursátil de la firma es de US$4.467 millones, por lo que le 5% se encuentra en torno a los US$223 millones.
La compra se ejecutará bajo el mecanismo de negociación denominado “Subasta de Cierre” de la Bolsa de Comercio de Santiago, el día 25 de mayo de 2026.
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