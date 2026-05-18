Familia Angelini busca aumentar su participación en la matriz de Copec

Mediante un hecho esencial, AntarChile comunicó que Inversiones Angelini y Compañía, miembro del grupo controlador de la sociedad, confirió un poder comprardor a Banchile Corredores de Bolsa para adquirir hasta el 5% de las acciones de la compañía.

Junto con ello, informó que, en caso de concretar la compra del 5%, la participación accionaria de los controladores de AntarChile S.A. subirá del 74,5 % al 79,5 %, aproximadamente.

Según la memoria 2025, el control de AntarChile - sociedad matriz que controla Copec con un 60,82%- recae sobre Roberto y Patricia Angelini Rossi que poseen el 74,51%.

El porcentaje se divide así: Roberto y su hermana Patricia poseen de forma directa el 0,2137% y 0,2277% de AntarChile, respectivamente. Ambos participan en Inversiones Angelini y Compañía Limitada, propietaria directa del 63,7186% de la holding. En tanto Inversiones Golfo Blanco Limitada, sociedad controlada estatutariamente por Roberto Angelinii, es propietaria directa del 5,8019% de las acciones de AntarChile, y Senda Blanca, de Patricia Angelini, el 4,35%.

Según el hecho esencial, “se estima que la transacción informada no tendrá efectos financieros sobre los activos, pasivos o resultados de la sociedad”.

Junto con ello, informó que el precio a pagar es $10.000 por papel. Actualmente la capitalización bursátil de la firma es de US$4.467 millones, por lo que le 5% se encuentra en torno a los US$223 millones.

La compra se ejecutará bajo el mecanismo de negociación denominado “Subasta de Cierre” de la Bolsa de Comercio de Santiago, el día 25 de mayo de 2026.