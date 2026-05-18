En vivo: Arsenal recibe a Burnley con la misión de dar un paso gigante al título de la Premier League

¡¡LA FÓRMULA QUE LE DIO RESULTADO TODO EL AÑO A LOS GUNNERS!! Gran centro de Saka y cabezazo goleador de la Cobra Havertz, para el 1-0 del Arsenal ante Burnley... ¡cada vez más cerca del título el equipo de Arteta!



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