En vivo: Arsenal recibe a Burnley con la misión de dar un paso gigante al título de la Premier League
Los Gunners enfrentan la penúltima fecha de la competencia inglesa solo dos puntos por delante del Manchester City, su más cercano perseguidor en la lucha por el título.
Minuto a minuto
Arsenal 1-0 Burnley
¡Final del partido!
Arsenal derrota por la cuenta mínima a Burnley, por la penúltima fecha de la Premier League.
90+2’ Amarilla en Burnley
Se amonesta al delantero Zian Flemming por una fuerte infracción sobre el meta David Raya.
Siete minutos de tiempo agregado
85′ Arsenal se defiende con la pelota, mientras Burnley intenta atacar, pero no genera daño.
Esta es la jugada que Burnley reclamó como roja
69’ Desde el VAR decidieron no llamar al juez por una fuerte infracción de Havertz sobre Ugochukwu
68’ Se revisa en el VAR una roja para Arsenal
Atención: es noticia en El Deportivo
Ya se juega el segundo tiempo entre Arsenal y Burnley
¿Qué pasa con este resultado?
Arsenal le saca cinco puntos de diferencia a Manchester City. No obstante, el equipo de Guardiola juega este martes su partido por la penúltima fecha ante Bournemouth.
¡Final del primer tiempo!
Arsenal derrota a Burnley por la penúltima fecha de la Premier League.
Así fue el gol de Havertz
37′ ¡Gol de Arsenal!
Kai Havertz, de cabeza luego de un centro de Saka, abre la cuenta ante Burnley.
15′ ¡Paaaaalo!
Remate de Leandro Trossard y el vertical salva a Burnley de la apertura de la cuenta.
Uno por el título, el otro ya descendido
En esta penúltima jornada, Arsenal, líder de la Premier League, lucha por estirar la ventaja de dos puntos que tiene sobre Manchester City. Por su parte, Burnley está ya descendido y jugará la próxima temporada en el Championship.
La alineación de Burnley
Así forma Arsenal
¡Arranca el partido!
Arsenal recibe a Burnley, por la penúltima fecha de la Premier League.
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