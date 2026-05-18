“Importantísimo en el tramo final”: prensa española destaca el rol de Alexis Sánchez en la salvación del Sevilla

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cumplió su objetivo de la temporada. Pese a que cayeron por la cuenta mínima frente al Real Madrid, los nervionenses aseguraron la permanencia en LaLiga al salir beneficiados por los resultados que ocurrieron en los partidos que se jugaban en paralelo.

El rol de los chilenos en la salvación fue clave. Mientras Suazo aportó seguridad por la banda izquierda, lo del Niño Maravilla en ofensiva se evidenció en los resultados: un gol suyo les dio la crucial victoria sobre la Real Sociedad y también entregó una asistencia que contribuyó a la remontada contra Espanyol.

Es por este motivo que, desde la prensa española, ambos jugadores recibieron elogios por su cometido. El sitio El Desmarque, por ejemplo, valoró la entrega del tocopillano: "Un futbolista de postín que lo ha dado todo siendo importantísimo en el tramo final. Una vez más, lo intentó todo, hasta que Sánchez Martínez (el árbitro) terminó por desesperarle”. En esa misma línea, el mencionado portal lo calificó con nota 7, la tercera más alta de todo el plantel.

Para el lateral formado en Colo Colo, en tanto, destacaron que “trabaja para que Oso pueda lucirse arriba” y que también tuvo un “tramo final de temporada más que aceptable tras meses de muchas sombras”. Fue evaluado con nota 6.

Gabriel Suazo fue titular en el partido entre Sevilla y Real Madrid.

En palabras del sitio Estadio Deportivo, Sánchez pudo hacer algo más en una ocasión fallada. Sin embargo, igualmente relevan su importancia dentro del equipo. “Carácter de futbolista veterano, como siempre, pero poco incisivo de cara a la portería rival. Tuvo una muy clara que no acertó a rematar”, publicaron, calificándolo con nota 5,5.

Seguido de lo anterior, el análisis de Suazo fue más sobrio. “Cumplidor. Intentó prodigarse en ataque alguna vez, pero sin éxito, mientras que atrás no tuvo grandes fallos, pero tampoco fue muy seguro”, señalaron, además de valorarlo con la misma nota que su compatriota.

Tras estos comentarios, los chilenos afrontarán la jornada final de la liga española con alivio. Ya no estará en juego la pérdida de categoría cuando se midan el próximo sábado al Celta de Vigo, en condición de visita.

De hecho, lo más probable es que sea una emotiva presentación para el Niño Maravilla, pues desde España ya anticipan que puede tratarse de su último partido con el club. “La dirección deportiva entrante deberá resolver de inmediato el futuro de varios futbolistas que finalizan su vinculación con el Sevilla (...) El que parece tener las horas contadas es Alexis, clave en esta recta final de campeonato, pero con difícil encaje en el próximo proyecto“, publicaron en Marca.