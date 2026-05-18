Temblor de mediana intensidad se registró en la zona norte del país

Un sismo de magnitud 5.0 se registró en la zona norte del país durante la madrugada de este lunes.

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. el sismo se produjo a las4:48 de la madrugada de este lunes, a 26 km al suroeste de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, a una profundidad de 87 kilómetros.

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) descartaron un tsunami para las costas de Chile a raíz del sismo.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“, apuntaron.