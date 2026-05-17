Tragedia en Las Condes: Menor de cuatro años muere tras caer del piso 11 de un edificio
Al momento de los hechos, la niña de cuatro años estaba en compañía de su padre. Diligencias quedaron en manos de la BH de la PDI.
Durante la tarde de este domingo, una menor de cuatro años falleció luego de caer desde el piso 11 de un edificio ubicado en la comuna de Las Condes, específicamente en calle Los Militares.
De acuerdo a información preliminar, la niña se encontraba junto a su padre al momento de su caída.
Hasta el lugar llegaron una ambulancia, Carabineros y Bomberos después de reportarse el lamentable hecho.
Por instrucción de la Fiscalía, el procedimiento investigativo quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.
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