PDI detiene a 13 personas por microtráfico tras realizar allanamientos en 10 domicilios de Puente Alto
En total la PDI dijo que lograron decomisar 2.200 kilogramos de distintos tipos de droga, entre ellas cocaína, cannabis sativa y cera, un derivado de la pasta base.
La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo operativos de incautación simultáneos en diez domicilios de Puente Alto por microtráfico de drogas y en que se detuvieron a trece personas. Los procedimientos se realizaron en la población Venezuela y Villa Costa Azul.
Como detalló el inspector Giovanni González de la Bicrim Puente Alto, lograron incautar “2.200 kilogramos de droga correspondiente a clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis sativa y cera, el último es un derivado de la pasta base. Con un avalúo aproximado de 48 millones de pesos”.
Además, el detective mencionó que decomisaron “munición, dinero en efectivo, elementos asociados a dos barras de equipos de fútbol y a la dosificación y diversas especies vinculadas a la investigación”.
Por instrucción de la Fiscalía local de Puente Alto, todos los detenidos pasarán a control de detención.
Según informó la PDI, los imputados corresponden a personas adultas, cuatro de ellas con antecedentes por microtráfico, uno por homicidio frustrado, otro por robo y otros delitos.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.