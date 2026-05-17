PDI detiene a 13 personas por microtráfico tras realizar allanamientos en 10 domicilios de Puente Alto

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo operativos de incautación simultáneos en diez domicilios de Puente Alto por microtráfico de drogas y en que se detuvieron a trece personas. Los procedimientos se realizaron en la población Venezuela y Villa Costa Azul.

Como detalló el inspector Giovanni González de la Bicrim Puente Alto, lograron incautar “2.200 kilogramos de droga correspondiente a clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis sativa y cera, el último es un derivado de la pasta base. Con un avalúo aproximado de 48 millones de pesos”.

Además, el detective mencionó que decomisaron “munición, dinero en efectivo, elementos asociados a dos barras de equipos de fútbol y a la dosificación y diversas especies vinculadas a la investigación”.

Por instrucción de la Fiscalía local de Puente Alto, todos los detenidos pasarán a control de detención.