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    Juzgado de Garantía de Santiago decreta prisión preventiva a hombre acusado de homicidio en Recoleta

    Según informó el fiscal Patricio Jory, el Tribunal formalizó al imputado por el delito de homicidio simple y determinó 90 días de investigación para esclarecer la dinámica de los hechos.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinó la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre acusado de ser el autor del homicidio de un sujeto de 32 años, ocurrido durante la noche del pasado 11 de mayo en la comuna de Recoleta.

    La detención del hombre de 29 años de nacionalidad venezolana se concretó luego de diversas diligencias investigativas desarrolladas por la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) y Fiscalía, quienes lograron establecer la identidad y participación del imputado en el crimen.

    De acuerdo con los antecedentes indicados por Sergio Mendoza, miembro de la BH Centro Norte, el hecho habría ocurrido cuando ambos sujetos iniciaron una discusión en un domicilio ubicado en calle Samuel Escobar, que derivó en una pelea presuntamente motivada por rencillas anteriores asociadas al consumo de drogas.

    En medio de la riña, el detenido habría atacado a la víctima con un arma blanca, lo que provocó múltiples heridas en la cabeza y una lesión penetrante en la zona torácica. Posteriormente, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

    Según informó el fiscal Patricio Jory, el Tribunal formalizó al imputado por el delito de homicidio simple y determinó 90 días de investigación para esclarecer la dinámica de los hechos.

    Más sobre:PolicialRecoletaRegión MetropolitanaFiscalíaPDI

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