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    Muertos por nuevo brote de ébola en RDC aumentan a 80 y Uganda reporta un fallecido

    El Ministerio de Salud congoleño informó 246 casos sospechosos en la provincia de Ituri. Las autoridades confirmaron que el brote corresponde a la cepa Bundibugyo, para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Muertos por nuevo brote de ébola en RDC aumentan a 80 y Uganda reporta un fallecido ABUBAKER LUBOWA

    El número de muertos por un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, ascendió a 80, informó este sábado el Ministerio de Salud congoleño.

    La cartera sanitaria también detalló que se han notificado 246 casos sospechosos, mientras que Uganda reportó la muerte de un paciente congoleño en un hospital de Kampala, aunque las autoridades de ese país señalaron que por ahora no se registra ningún caso local.

    “Se han notificado 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos, entre los cuales cuatro dieron positivo en las pruebas”, indicó el ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba Mulamba, en un comunicado.

    La enfermedad fue localizada en las ciudades de Rwampara, Mongwalu y Bunia. En esta última trabajaba el presunto paciente cero, un enfermero del Centro Médico Evangélico cuyo caso se remonta al 24 de abril.

    Muertos por nuevo brote de ébola en RDC aumentan a 80 y Uganda reporta un fallecido Baz Ratner

    “Este enfermero había presentado una sintomatología sugerente de la enfermedad por el virus del ébola: fiebre, hemorragias y vómitos con debilidad intensa”, señaló el documento.

    De acuerdo con los análisis del Instituto Nacional de Investigación Biomédica congoleño, hasta ahora se han confirmado ocho casos positivos de ébola en las trece muestras tomadas, correspondientes a la cepa Bundibugyo.

    “Con esta cepa, la tasa de letalidad es muy importante, puede alcanzar el 50%”, advirtió el ministro congoleño, quien agregó que no existe vacuna contra esta variante ni un “tratamiento específico”.

    Muertos por nuevo brote de ébola en RDC aumentan a 80 y Uganda reporta un fallecido ZOHRA BENSEMRA

    Despliegue de emergencia

    Ante el avance del brote, el gobierno de la República Democrática del Congo activó el Centro de Operaciones de Emergencias y reforzó la vigilancia epidemiológica en Ituri.

    Las medidas incluyen atención médica gratuita, despliegue de equipos de intervención rápida y controles fronterizos. Además, las autoridades pidieron a la población extremar las medidas de higiene y reportar síntomas, evitando caer en el pánico.

    La Organización Mundial de la Salud también desplegó expertos y envió cinco toneladas de suministros médicos desde Kinsasa a Bunia, con el objetivo de reforzar la primera línea de respuesta.

    El último brote de ébola en la República Democrática del Congo ocurrió a fines de 2025 en la provincia de Kasai, en el centro del país, y dejó al menos 34 muertos.

    Muertos por nuevo brote de ébola en RDC aumentan a 80 y Uganda reporta un fallecido OLIVIA ACLAND

    La epidemia más mortífera registrada en el país tuvo lugar entre 2018 y 2020, cuando cerca de 2.300 personas fallecieron entre unos 3.500 enfermos.

    La transmisión del virus entre humanos ocurre a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

    Más sobre:República Democrática del CongoRDCÉbolaUgandaEnfermedadBroteFallecidos

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