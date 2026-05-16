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    Política

    “Un atentado a la democracia interna”: Lista B del Partido de la Gente rechaza repetición de elecciones

    El Tribunal Supremo del Partido de la Gente declaró inválido el proceso electoral interno realizado el 25 de abril y ordenó repetir los comicios bajo estándares reforzados. Desde la Lista B, que había obtenido los resultados preliminares más favorables, acusaron falta de legitimidad en la resolución y anunciaron que buscarán defender la voluntad de la militancia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    “Un atentado a la democracia interna”: Lista B del Partido de la Gente rechaza repetición de elecciones

    Parlamentarios y dirigentes del Partido de la Gente (PDG) cuestionaron la decisión del Tribunal Supremo de la colectividad, que declaró inválido el proceso electoral interno realizado el pasado 25 de abril y solicitó la realización de nuevos comicios.

    Según la resolución del organismo, el proceso no reunió condiciones suficientes de “certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control de flujo documental” que permitieran efectuar válidamente la calificación y proclamación de las directivas.

    El tribunal ordenó realizar una nueva elección interna “conforme a la normativa vigente y bajo estándares reforzados”, incorporando mecanismos de conciliación entre votos emitidos, firmas en padrón y trazabilidad documental de mesa.

    En el documento también se señala que se verificaron diferencias entre la cantidad de votos consignados en determinadas actas de escrutinio y las firmas registradas en los respectivos padrones electorales, además de inconsistencias documentales en distintas mesas a nivel nacional.

    “Un atentado a la democracia interna”: Lista B del Partido de la Gente rechaza repetición de elecciones

    A raíz de la decisión, las directivas vigentes se mantendrán en sus cargos hasta la realización de nuevos comicios. De esta manera, Rodrigo Vattuone continuará como presidente del PDG, mientras que el excandidato presidencial Franco Parisi seguirá como vicepresidente.

    La determinación se da luego de una elección en la que compitieron dos listas. La Lista A era encabezada por Vattuone y respaldada por la actual directiva, mientras que la Lista B era liderada por Patricio Quisbert, excandidato a gobernador por Tarapacá.

    De acuerdo con los resultados preliminares, la Lista B había obtenido 592 votos, frente a los 78 votos de la otra opción. En esa lista también figuraban los diputados Fabián Ossandón y Eileen Urqueta como vicepresidentes nacionales.

    Cuestionamientos de Quisbert y Ossandón

    En tanto, en conversación con La Tercera, Patricio Quisbert, quien competía como candidato a presidente del partido por la Lista B, cuestionó la resolución y apuntó a problemas internos dentro del Tribunal Supremo.

    “Tenemos problemas serios internos dentro del Tribunal Supremo”, afirmó, señalando que el documento informa votos disidentes y que estos dejan claras las razones por las cuales dos integrantes no estuvieron de acuerdo con la decisión adoptada.

    Quisbert también sostuvo que existe un presidente del Tribunal Supremo cuestionado y que se ha solicitado la inhabilidad de otro integrante del organismo.

    A su juicio, la decisión afecta directamente la democracia interna del partido. “Un partido que habla sobre la importancia de respetar la democracia no puede validar un proceso que fue la militancia la que decidió”, afirmó.

    “Un atentado a la democracia interna”: Lista B del Partido de la Gente rechaza repetición de elecciones. En la imagen, Patricio Quisbert.

    Respecto a los pasos a seguir, Quisbert señaló que buscarán agotar las instancias disponibles para resguardar lo expresado por los militantes en las urnas.

    “Vamos a votar toda la instancia para que se respete la democracia interna que se tuvo, y vamos a trabajar en ese plano”, sostuvo.

    El dirigente fue más allá y calificó la decisión como “un atentado a la democracia interna”. “No lo puedo denominar de otra manera cuando la intención del voto estuvo, las personas fueron a votar y no podemos acostumbrarnos a que, cuando los resultados no son los que yo esperaba, entonces dar de baja para que se vuelva a votar”, afirmó.

    En la misma línea, el diputado Fabián Ossandón, vicepresidente de la Lista B, cuestionó duramente lo ocurrido. “Estas conductas no me gustan. No representan la política que busco desarrollar ni los principios por los que nace el PDG”, afirmó.

    “Como diputado de la República y vicepresidente de la Lista B, creo que parte del Tribunal Supremo le hizo un daño enorme al partido. La propia resolución deja en evidencia la desprolijidad con que actuaron”, sostuvo.

    En esa línea, Ossandón acusó que el organismo “no agotó etapas del proceso, no realizó una revisión completa mesa por mesa y ni siquiera existió una trazabilidad adecuada”.

    El parlamentario también apuntó a los votos disidentes dentro del propio Tribunal Supremo. “Tan grave fue todo, que dos integrantes del propio Tribunal Supremo dejaron por escrito cuestionamientos a cómo se condujo este proceso. El propio documento reconoce que las cosas no se hicieron bien”, señaló.

    “Un atentado a la democracia interna”: Lista B del Partido de la Gente rechaza repetición de elecciones

    Además, recalcó que la elección interna contó con observadores del Servel, lo que, a su juicio, vuelve “aún más grave e incomprensible lo ocurrido”.

    “Como Lista B vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender la voluntad de los militantes y la credibilidad del PDG”, agregó Ossandón.

    Comunicado de la Lista B

    Desde la Lista B también emitieron un comunicado público en el que rechazaron “categóricamente” la resolución emitida por tres integrantes del Tribunal Supremo, acusando una “grave crisis de legitimidad institucional y jurídica”.

    En el texto, la lista cuestionó que la decisión haya sido adoptada con la firma de tres de los cinco integrantes del organismo, pese a la existencia de votos disidentes formales de dos miembros.

    Asimismo, acusaron que permanecen pendientes solicitudes de inhabilidad respecto de integrantes del Tribunal Supremo, entre ellas presentaciones vinculadas a la eventual participación de una integrante en grupos asociados a una de las listas en competencia.

    “La democracia interna no puede quedar subordinada a decisiones apresuradas, integraciones cuestionadas ni interpretaciones acomodadas a conveniencias políticas circunstanciales”, señalaron desde la Lista B.

    En el comunicado, además, advirtieron que sería “una pésima señal para la militancia y para la opinión pública” intentar forzar una nueva elección bajo condiciones alejadas de la transparencia y la institucionalidad.

    “La militancia merece respeto. Las reglas deben aplicarse igual para todos”, cerró la declaración de la Lista B del Partido de la Gente.

    Más sobre:Partido De la GentePDGEleccionesPartido PolíticoTribunal SupremoPatricio QuisbertCongresoParlamentariosFranco Parisi

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