Preocupación en Calama: hincha cae desde la tribuna en partido de Cobreloa y es retirado en ambulancia

El accidente de un hincha se tomó el partido entre Cobreloa y Deportes Copiapó

Una alarmante situación se toma el partido entre Cobreloa y Deportes Copiapó. Cuando el cuadro loíno anotaba la cuarta cifra, en la goleada por 4-1 ante los Leones de Atacama, un hincha local cayó desde la tribuna del estadio Zorros del Desierto y provocó la paralización del encuentro al minuto 83.

El fanático estaba colgado en una de las rejas del recinto y, al momento del festejo del tanto de los naranjas, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable. El accidente provocó el ingreso inmediato de la ambulancia, que estuvo cerca de 10 minutos atendiéndolo.

De hecho, los jugadores de Cobreloa despejaron las vallas publicitarias para que el vehículo pudiera actuar sin inconvenientes.

Una vez que se le prestó la ayuda pertinente, el automóvil se dirigió hasta el centro asistencial más cercano, en la ciudad de Calama. De acuerdo a la transmisión oficial del encuentro, el forofo se retiró “inconsciente y con un cuadro de TEC cerrado”.

Hincha de Cobreloa cayó desde una reja en el partido ante Copiapó y se retiró en ambulancia. Foto: captura de pantalla.

Momentos después, el compromiso se reanudó.