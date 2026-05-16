Christiane Endler va por el póker: OL Lyonnes golea y se instala en la final de la liga francesa

El OL Lyonnes de Christiane Endler puede cerrar una temporada de ensueño, acaparando todos los títulos a los que aspira, tanto a nivel doméstico como continental. Este sábado, timbró su pase a la final de la Premiere Ligue (la liga femenina de Francia) tras arrollar al Nantes con un expresivo marcador de 8-0. La portera chilena fue titular y jugó todo el encuentro.

Las Lyonnesas terminaron en el primer lugar de la tabla general del campeonato, invictas luego de 22 jornadas, con 60 puntos. En la fase de playoffs le tocó enfrentar al que terminó cuarto, y que contó con la chilena Karen Araya en la primera mitad de la temporada. La histórica seleccionada nacional tuvo poca continuidad y dejó la institución (hoy está en Universitario de Perú). La aparente diferencia entre los equipos quedó manifestada en el marcador, sobre todo en el segundo tiempo.

La haitiana Melchie Dumornay abrió la cuenta para OL Lyonnes (46′). Luego, Vicki Becho hizo el 2-0 en los 50′. Tres minutos más tarde, la zaguera Wendie Renard anotó el tercero. A la hora de partido, Dumornay convirtió el 4-0. En los 67′, Lindsey Heaps hizo el quinto. En la recta final, un triplete de la delantera Ada Hegerberg (80′, 84′ y 89′) selló el 8-0 definitivo.

Este resultado instala a Tiane Endler y compañía con una nueva oportunidad de ser campeonas del país. Enfrentarán el próximo 29 de mayo al Paris FC, que venció por 1-0 al Paris Saint-Germain en la otra semifinal de la liga. El club que lidera la empresaria Michele Kang es, con distancia, el más ganador del fútbol femenino galo. Suma 18 títulos de Primera División, los últimos cuatro de manera consecutiva.

La capitana de la Roja va por todo. Puede alcanzar nada menos que un póker de títulos en la campaña 25-26. Ya tiene dos en la vitrina: la Copa de la Liga francesa y la Copa de Francia. El primero lo obtuvo en marzo pasado, en Costa de Marfil. El segundo, el pasado 10 de mayo. En ambos superó al Paris Saint-Germain. Además de la final de la Premiere Ligue, tendrá la definición de la Champions League. El próximo sábado 23 de mayo juega por la corona de Europa ante el Barcelona, en Oslo.