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    New York Times da por cerrado el arribo de Xabi Alonso a un gigante de la Premier League

    Tras su traumática salida de Real Madrid, el vasco firmará por cuatro años para liderar un ambicioso proyecto en la mejor competición del planeta.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Xabi Alonso dirigirá en la Premier League de Inglaterra. FOTO: @realmadrid

    El nombre de Xabi Alonso vuelve a la palestra. No solo por la grave crisis que afecta a Real Madrid, club en el que inició la temporada, sino porque encontró un nuevo destino en la elite del fútbol mundial.

    Y es que la salida del vasco del cuadro merengue fue, a lo menos, traumática. Después de ganar la Bundesliga con Bayer Leverkusen, el presidente del cuadro español Florentino Pérez se decidió el ex mediocampista, un hombre de la casa para liderar al mejor equipo del planeta.

    Sin embargo, después de siete meses, el técnico y el club concertaron separar caminos. Partida que fue ampliamente discutida después de que se filtrara el poco compromiso de algunos jugadores de la plantilla merengue, escándalo que acabó con una mediática pelea entre el uruguayo Federico Valverde y el volante francés Aurélien Tchouaméni que acabó con el sudamericano en un recinto médico, la semana pasada.

    Bombazo

    Lo cierto es que el nombre del exvolante vasco estuvo en boca de los principales clubes de Europa. Tras la pobre campaña del DT neerlandés Arne Slot en Liverpool proyectaba un potencial arribo del hispano a Anfield Road, sobre todo, porque el hispano jugó en esa misma cancha hace poco más de una década.

    En ese escenario, uno de los grandes de Londres apuró las conversaciones con el vasco, después de fraguar la peor campaña de los últimos 20 años.

    De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense The New York Times, existe un acuerdo total entre Chelsea y Xabi Alonso para que se haga cargo del primer equipo a partir de la temporada 2026-’27.

    El español firmará un compromiso de cuatro años con la entidad de Stamford Bridge en la capital inglesa. Es decir, en principio, el ibérico permanecerá hasta junio de 2030 con lo Blues. Anuncio inminente después de que Alonso visitara la ciudad de Londres la semana pasada, momento en el que dio su palabra a los dirigentes de aceptar el nuevo proyecto.

    Las conversaciones se prolongaron durante varias semanas y que solo en la jornada del sábado se dieron por terminadas. El profesional de 44 años estaba dispuesto a aceptar el cargo siempre y cuando recibiera ciertas garantías, las cuales fueron aceptadas por los británicos.

    Más sobre:FútbolChelseaXabi AlonsoReal MadridPremier League

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