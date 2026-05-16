Carabineros recupera discos duros de influencer mexicano víctima de robo en Valparaíso: reportan un detenido de 16 años

Un operativo liderado por OS9 de Carabineros de Chile de OS9 permitió recuperar gran parte de las pertenencias de un conocido influencer mexicano, quien fue víctima de un millonario robo en el sector de Caleta Portales, en la comuna de Valparaíso, mientras documentaba su viaje por el país.

El asalto se produjo cuando un grupo de desconocidos rompió los accesos del vehículo de la víctima, sustrayendo computadores, cámaras fotográficas y discos duros con registros personales y profesionales avaluados en millones de pesos.

Tras el hecho, que el propio afectado viralizó a través de sus redes sociales, el Ministerio Público instruyó las primeras diligencias al personal especializado del OS9.

Para concretar la recuperación de las especies, al momento de la entrega de los discos duros al influencer mexicano, un funcionario del OS9 acompañó a la víctima simulando ser su hermano.

En tanto, el resto de los uniformados permaneció en las inmediaciones a bordo de un vehículo caracterizado como automóvil de aplicación, con el objetivo de resguardar el procedimiento.

El operativo culminó con la detención de un adolescente de 16 años por el delito de receptación. Asimismo, se logró la recuperación de los dispositivos de almacenamiento de datos, los que contenían el material audiovisual clave del trabajo del ciudadano extranjero.

La víctima agradeció a través de su redes sociales las diligencias investigativas efectuadas por Carabineros que dieron con dos de los cuatro disco duros sustraídos.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasará a control de detención durante la jornada de este sábado, mientras continúan las diligencias para establecer la participación de otros involucrados y recuperar la totalidad de las especies robadas.