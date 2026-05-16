SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump endurece el tono y apunta que Irán “lo pasará muy mal” si no concretan un acuerdo

    “No tengo ni idea de si van a firmar (...) Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo”, expresó el mandatario estadounidense.

    Por 
    Javiera Ortiz
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Chris Jackson/PA Wire/dpa.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció el tono frente a las autoridades iraníes y lanzó una advertencia directa en caso de que las negociaciones bilaterales, mediadas por Pakistán, no se concreten.

    En conversación con la cadena francesa BFM TV, el jefe de la Casa Blanca, quien el pasado fin de semana ya había desechado la última oferta presentada por el régimen iraní por considerarla insuficiente sostuvo que “no tengo ni idea de si van a firmar (...) Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo”, señaló.

    A pesar del alto el fuego del conflicto, iniciado hace poco más de dos meses, el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, lo que ha desestabilizado los mercados energéticos globales.

    En tanto, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, arribó a Teherán en una visita que no había sido anunciada oficialmente. La presencia de Naqvi es clave, dado que Islamabad se ha alzado como el principal mediador entre Washington y Teherán para evitar que la tregua colapse definitivamente.

    La postura de Irán

    Desde la otra vereda, el ministro de Exteriores de Iraní, Abbas Araqchi, confirmó desde Nueva Delhi que el diálogo no se ha roto, aunque reconoció que el ritmo de los avances es desalentador.

    “No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente”, admitió el canciller iraní.

    Araqchi insistió en que la propuesta tildada de “inaceptable” por Trump buscaba un equilibrio de fuerzas ante la intransigencia de Washington y la urgencia de reabrir las rutas comerciales marítimas.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosIránDonald TrumpTeherán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Un atentado a la democracia interna”: Lista B del Partido de la Gente rechaza repetición de elecciones

    Diputada Tatiana Urrutia acusa amenazas y hostigamiento tras polémica en comisión de Vivienda: Boric la respaldó

    Muertos por nuevo brote de ébola en RDC aumentan a 80 y Uganda reporta un fallecido

    Carabineros recupera discos duros de influencer mexicano víctima de robo en Valparaíso: reportan un detenido de 16 años

    China y Estados Unidos acuerdan reducir aranceles para impulsar el comercio bilateral

    Con bajas y protestas: la polémica que rodea la final del Festival de Eurovisión 2026 por participación de Israel

    Lo más leído

    1.
    El intento de Xi y Trump por evitar la “trampa de Tucídides”

    El intento de Xi y Trump por evitar la “trampa de Tucídides”

    2.
    Con bajas y protestas: la polémica que rodea la final del Festival de Eurovisión 2026 por participación de Israel

    Con bajas y protestas: la polémica que rodea la final del Festival de Eurovisión 2026 por participación de Israel

    3.
    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    4.
    Florian Tardif, periodista francés: “Brigitte ya no acompaña a Macron en todos los viajes, está menos presente, existe cierta distancia”

    Florian Tardif, periodista francés: “Brigitte ya no acompaña a Macron en todos los viajes, está menos presente, existe cierta distancia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    “Un atentado a la democracia interna”: Lista B del Partido de la Gente rechaza repetición de elecciones
    Chile

    “Un atentado a la democracia interna”: Lista B del Partido de la Gente rechaza repetición de elecciones

    Diputada Tatiana Urrutia acusa amenazas y hostigamiento tras polémica en comisión de Vivienda: Boric la respaldó

    Carabineros recupera discos duros de influencer mexicano víctima de robo en Valparaíso: reportan un detenido de 16 años

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    Preocupación en Calama: hincha cae desde la tribuna en partido de Cobreloa y es retirado en ambulancia
    El Deportivo

    Preocupación en Calama: hincha cae desde la tribuna en partido de Cobreloa y es retirado en ambulancia

    Historia en el deporte chileno: Bárbara Hernández entra oficialmente al Salón de la Fama de la Natación Internacional

    Christiane Endler va por el póker: OL Lyonnes golea y se instala en la final de la liga francesa

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    Reseña de libros: de Pierre Lemaitre a Cécile Berly

    Archivo inédito: viaje a la mente de Jorge Edwards

    Muertos por nuevo brote de ébola en RDC aumentan a 80 y Uganda reporta un fallecido
    Mundo

    Muertos por nuevo brote de ébola en RDC aumentan a 80 y Uganda reporta un fallecido

    Trump endurece el tono y apunta que Irán “lo pasará muy mal” si no concretan un acuerdo

    China y Estados Unidos acuerdan reducir aranceles para impulsar el comercio bilateral

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada