Trump endurece el tono y apunta que Irán “lo pasará muy mal” si no concretan un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció el tono frente a las autoridades iraníes y lanzó una advertencia directa en caso de que las negociaciones bilaterales, mediadas por Pakistán, no se concreten.

En conversación con la cadena francesa BFM TV, el jefe de la Casa Blanca, quien el pasado fin de semana ya había desechado la última oferta presentada por el régimen iraní por considerarla insuficiente sostuvo que “no tengo ni idea de si van a firmar (...) Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo”, señaló.

A pesar del alto el fuego del conflicto, iniciado hace poco más de dos meses, el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, lo que ha desestabilizado los mercados energéticos globales.

En tanto, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, arribó a Teherán en una visita que no había sido anunciada oficialmente. La presencia de Naqvi es clave, dado que Islamabad se ha alzado como el principal mediador entre Washington y Teherán para evitar que la tregua colapse definitivamente.

La postura de Irán

Desde la otra vereda, el ministro de Exteriores de Iraní, Abbas Araqchi, confirmó desde Nueva Delhi que el diálogo no se ha roto, aunque reconoció que el ritmo de los avances es desalentador.

“No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente”, admitió el canciller iraní.

Araqchi insistió en que la propuesta tildada de “inaceptable” por Trump buscaba un equilibrio de fuerzas ante la intransigencia de Washington y la urgencia de reabrir las rutas comerciales marítimas.