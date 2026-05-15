SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    Al encuentro asistió el ministro de Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; los jefes de inteligencia, Ramón Romero Curbelo, y contrainteligencia, Norge Fermín Enrich Pons.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    El director de la CIA, John Ratcliffe, se reúne con autoridades cubanas en La Habana. Crédito: CIA EN X

    El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, John Ratcliffe, se reunió este jueves en La Habana, capital de Cuba, con representantes del Ministerio del Interior y la inteligencia cubanos.

    Así lo han confirmado tanto la propia CIA como el Partido Comunista de Cuba, que señaló la recepción de “una delegación presidida por el director de la CIA” aprobada por “la Dirección de la Revolución” y celebradas “en aras de contribuir al diálogo político”.

    “Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”, reza el comunicado difundido en redes por el partido del Gobierno cubano.

    En la misma línea, la organización agregó en que “la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos, ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación”.

    La CIA, por su parte, confirmó también el encuentro con el gobierno cubano compartiendo imágenes del mismo, a donde han acudido figuras como el ministro de Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; los jefes de inteligencia, Ramón Romero Curbelo, y contrainteligencia, Norge Fermín Enrich Pons.

    Igualmente, un funcionario que no fue identificado de la propia CIA afirmó que Ratcliffe se encontraba allí “para transmitir personalmente el mensaje del presidente (Donald) Trump de que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba lleva a cabo cambios fundamentales”, según las declaraciones recogidas por la cadena estadounidense NBC.

    El agente en cuestión agregó que Ratcliffe y las autoridades cubanas debatieron “la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello en un contexto en el que Cuba ya no puede seguir siendo un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental”, pese a la opuesta versión de La Habana.

    Más sobre:CubaEstados UnidosCIAJohn Ratcliffe

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump afirma que Xi habló de EE.UU. como país “en decadencia” durante el mandato de Biden

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”

    Las visiones de Hinzpeter y Nazer sobre el rol del sector privado en la crisis de seguridad

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    Kast y el nombramiento de Fontaine en Codelco: “Esperamos que tomen medidas muy concretas”

    Lo más leído

    1.
    Trump afirma que Xi habló de EE.UU. como país “en decadencia” durante el mandato de Biden

    Trump afirma que Xi habló de EE.UU. como país “en decadencia” durante el mandato de Biden

    2.
    Estados Unidos asegura que Trump y Xi comparten la posición sobre Ormuz y que Irán “nunca tenga un arma nuclear”

    Estados Unidos asegura que Trump y Xi comparten la posición sobre Ormuz y que Irán “nunca tenga un arma nuclear”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”
    Chile

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”

    Las visiones de Hinzpeter y Nazer sobre el rol del sector privado en la crisis de seguridad

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence
    Negocios

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    Ministerio del Trabajo recorta a la mitad presupuesto 2026 del Sence para cumplir con ajuste del gasto requerido por Hacienda

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio
    Tendencias

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica
    El Deportivo

    El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica

    DT de Colo Colo en problemas: el informe arbitral que complica a Fernando Ortiz tras su expulsión frente a Coquimbo

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar
    Cultura y entretención

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana
    Mundo

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    Trump afirma que Xi habló de EE.UU. como país “en decadencia” durante el mandato de Biden

    Las definiciones de Xi y Trump en su cumbre de Beijing: Advertencias sobre Taiwán, la guerra en Irán e inversiones

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad
    Paula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica