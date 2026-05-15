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    Ataque ruso contra Kiev supera las 20 víctimas mortales, incluidos tres menores

    El Servicio Estatal de Emergencias dio la información sobre los fallecidos a causa del masivo bombardeo que afectó a la capital de Ucrania. Ante esto, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, anunció que el gobierno convocó al Consejo de Seguridad de la ONU.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La capital de Ucrania, Kiev, tras masivo ataque ruso. Imagen @ZelenskyyUa en X.

    Los intensos ataques rusos del jueves contra Kiev, con cientos de drones y decenas de misiles, causaron al menos 21 muertos, entre ellos tres menores, informaron las autoridades de Ucrania.

    El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano afirmó en una publicación en redes sociales pasada la medianoche que “21 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un ataque ruso contra Kiev la noche del 14 de mayo”.

    El organismo precisó en el mismo comunicado que “los equipos de rescate siguen retirando los escombros y buscando a personas en una vivienda del distrito de Darnitski”, añadiendo que “se está actualizando la información” al respecto.

    El masivo ataque llevó al gobierno de Ucrania, horas antes de la actualización del balance, a convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una reunión que permita “responder a los asesinatos de civiles ucranianos y los ataques contra personal humanitarios de Rusia”, según anunció el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en redes sociales.

    El jefe de la diplomacia ucraniana detalló que Rusia lanzó en las últimas 24 horas 675 drones y 56 misiles sobre la ciudad de Kiev, en el que ha sido el mayor bombardeo durante estos días, desde que finalizó la suerte de tregua que las partes adoptaron sin demasiada fiabilidad por el Día de la Victoria, el 9 de mayo.

    La Fuerza Aérea local añadió que sus unidades de defensa aérea derribaron 652 de esas aeronaves no tripuladas y 41 cohetes.

    Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que más de 20 sitios de la capital resultaron dañados, incluidos edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otras infraestructuras civiles.

    “Los trabajos continúan en Kiev en el lugar del impacto sobre el edificio, un ataque con misil ruso que literalmente arrasó un bloque de viviendas, desde el primer hasta el noveno piso”, dijo Zelensky.

    Más sobre:UcraniaKievRusiaAtaquesDronesMisilesMuertosHeridosAndri SibigaVolodimir ZelenskyMundo

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