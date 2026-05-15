Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

Fue durante una cena. Entre el sonido seco de platos y copas, la conversación de Kidd Voodoo y su equipo derivó hacia opciones de colaboraciones para su nueva música. Ahí el “sátiro” lanzó un anhelo palpitante; cantar junto al español Pablo Alborán. “Todos me miraron y me dijeron ¿Alborán? ¿no será un poco complicado? Y yo dije, no, no es complicado, es imposible".

Voodoo tenía trazada una canción, Dando Vueltas. Originalmente la cantaba solo él. Pero en su ánimo albergaba la ilusión de concretar esa colaboración imposible. Y aclara que fue totalmente orgánico. “Yo siempre quise hacer una canción con él, de hecho, yo tengo covers de sus canciones en mi Instagram privado -cuenta-. Pero obviamente siempre me pareció una idea muy lejana por el mundo que yo me estaba sumergiendo, el reguetón, el urbano de la calle y todo eso”.

Pero se hizo el intento. Desde el equipo de Voodoo preguntaron al menos un par de veces sin recibir respuesta alguna. Luego fueron más lejos y probaron hablar con el mánager. Finalmente todo se cerró cara a cara entre los mismos artistas. “Lo fui a ver cuando vino a Chile hace como cuatro meses y me dijo que sí, que le gustaba la canción y que lo hiciéramos. ¿Mis favoritas de él? Me gustan mucho Recuérdame y Saturno”.

Kidd Voodoo y Pablo Alborán. eduardo.montes.alvarez@gmail.com

El videoclip de la canción se filmó en Madrid. “Era una casa súper antigua, como de 1720 o algo así. Teníamos poquito rato para grabar porque se grabó en cinta, en formato antiguo”, recuerda.

Aquella colaboración lanzada como una idea de sobremesa es uno de los adelantos de Euforia, el nuevo disco de Kidd Voodoo, a publicarse este jueves 14 de mayo. Un trabajo que le permite al “Sátiro”, nombre capital en la música chilena, mantener un torrente de lanzamientos, desde el año pasado en que publicó sendos discos, Satirología vol. 3 y Satirología deluxe, además de hacer historia con 12 shows en el Movistar Arena.

“A mí me encantaría, pero me encantaría en el alma tomarme dos años para hacer un disco -explica Kidd Voodoo-. Pero siento que ningún chileno está en esa posición, y no es porque seamos inferiores, es porque Chile está en un momento que demanda mucha música. Uno se detiene tres meses, aparecen cinco artistas más que la están rompiendo y uno dice, oh, y yo estoy aquí descansando. Ahí te empieza a dar ansiedad”.

Grabado en nueve meses entre Estudios del Sur y Estudio Los Lobos de Pichilemu, Euforia es además el disco más breve de Kidd Voodoo, solo ocho temas, definidos a partir de 13 maquetas. Allí había una intención. “Yo para los discos de reguetón tenía 50 maquetas y sacaba 12. Para este tuve 13 y saqué 8, mucho menos, porque se intentó dar un significado a cada canción. Revisé la letra 500 veces, ¡me acostaba leyendo! Porque este disco tiene otro motivo, no es para generar un estallido de streaming y ser el número uno, no, no me interesa. Lo único que quiero, es que la gente lo escuche y diga, está bien hecho. Si te gustó o no, ya es cosa tuya, pero de que está bien hecho, está bien hecho".

Kidd Voodoo

Entre esos ocho temas, está precisamente el que da nombre al álbum. Pero en realidad el proceso fue al revés. “El nombre salió entre medio de los 12 Movistar. Lo único que tenía era el nombre y que iba a ser un disco de reguetón rápido, esa era la idea -explica-. Pero no se fue para allá y se terminó haciendo un disco muy triste ¡Euforia fue la última canción que grabamos! Como es la canción más eufórica que tiene el disco, entonces pongámosle el nombre para que al menos junte algo, porque no se parece a nada".

Si Euforia fue la canción que cerró el concepto, la primera fue precisamente una canción algo más animada, En el suelo, en colaboración con el español Rels B. “Siempre me han comparado mucho con él porque también es muy variado en los géneros que hace, pero no sabía cómo llegarle -dice Voodoo-. Lo pude conocer cuando vino a Chile, tuve acercamientos con él y al final a él le gustó mucho la idea. Ese es de mis temas favoritos del disco”.

Y como para ratificar la ambición pop de Kidd Voodoo, el álbum también incluye una colaboración con Mon Laferte, en Incondicional. “A la Mon la saludé en Las Vegas. Intercambié un par de palabras nomás y le dije que era muy fanático de su música”, cuenta. Ahí le dio vueltas a trabajar una colaboración. Su equipo le envió la propuesta. “Y la fui a ver al Festival de Viña, entré a saludarla y sí, había escuchado la canción. Le pregunté si le gustaba y me dijo que sí y que lo hiciéramos”.

El álbum también incluye dos temas que hablan al corazón familiar; Tu corazón (para papá) y Llora (para mamá), dedicadas a sus padres. “Están bien fuertes esas canciones, lo bueno es que yo se las mostré a cada uno -explica-. Son canciones súper empáticas para ellos porque se separaron, cachai, y yo no quería hacer un oh, te odio, papá, no, eso no es verdad. Mis papás me ayudaron mucho en mi vida y sentaron mis valores que hoy en día me hacen ser la persona que soy. Entonces en este disco les agradezco mucho y empatizo con los problemas que quizás ellos pudieron llegar a pensar que tenían, porque uno como hijo piensa que los papás se equivocan todo el tiempo, pero cuando vas creciendo te das cuenta que no es así, ellos tienen una razón del por qué hacen sus cosas y bueno, uno se equivoca más que la creta también. Esas dos son canciones empáticas y te muestran el significado del disco”.

Créditos: @frafractal / @_deyabeltran

A diferencia de los volúmenes de Satirología, donde hay canciones en colaboración con Resonancia Etérea, la banda de sonido más indie en que Voodoo se inició, en este disco no figuran. O al menos eso es lo que parece. “Resonancia están en todas las canciones, se agruparon y grabamos en todas las canciones, pero pensamos que era mejor dejarlo background, porque en algún momento va a tocar hacer un disco con Resonancia Eterea, entonces mejor hagámoslo ahí, pero este disco es totalmente de nosotros. Siento que en este disco ya se entiende totalmente que se puede hacer reguetón y a la vez podemos hacer esto. Es súper raro para alguien que lo ve por primera vez y es normal, pero el que me viene siguiendo hace rato ya cacha”.

-¿Ha cambiado la manera en que enfocas el escribir las canciones?

Y mi visión de la música cambió mucho. Yo hace ocho meses quería ser el mejor reggaetonero del mundo, pero mi visión se trastornó y eso está bien. Eso tiene que suceder en un artista, porque esos ataques creativos pasan. Quiero simplemente cantar hueás que me gusten, entonces eso me quitó mucha presión por encima. Estas canciones todas partieron desde mi guitarra, a excepción de algún par que me propusieron los chicos, entonces ya no tengo que estar siempre con un DJ o con un productor al lado para poder llevar algo a cabo. Yo puedo perfectamente tocar mis cosas y irme por otro género y todo bie. Este disco para mí es súper importante porque siento que si la gente lo acepta como yo deseo que lo acepte, voy a poder ser libre. Hacer lo que yo necesito hacer y no tener que estar haciendo algo para vender.

Voodoo cuenta que espera llevar algo de esa idea al directo. Habitualmente deja un segmento de sus temas más indie, donde se cuelga la guitarra. Pero hace un tiempo le da vueltas a un cambio. “Piensa que yo tengo un repertorio de 60 canciones de reggaetón y de un guitarra tengo tres o cuatro que son muy famosas, entonces era había que dejarlas para el final. Pero lo que quiero que suceda es que sea al revés, partir tocando con guitarra y dejar un par de reggaetones al final. Eso no lo elijo yo, lo elige la gente, pero uno va a ser feliz con lo que suceda”.

24 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El grupo surcoreano de K-Pop, Nmixx, se presenta junto a Kidd Voodoo en la Quinta Vergara, durante la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

Para promocionar Euforia, Kidd Voodoo ya tiene algunos planes. “Tengo gira en Europa ya cerrada y estoy viendo aquí en Latinoamérica. Donde más lo tengo complicado para hacer algo es Chile, porque claro, porque viniendo de los doce Movistar, no quiero hacer otro, la verdad. Prefiero hacer otra cosa. Yo quería hacer un estadio, pero entiendo que está el mundial de fútbol y el estadio que yo quería, que era el Nacional, no se pudo para la fecha que yo quiero. Entonces ahí estoy viendo qué puedo hacer, no sé si hacer algo que nadie se imagine como la vez que hicimos el Estación Mapocho o me guardo para otro año más. Esas son las dos opciones que tengo”.

Esta temporada, Voodoo además estuvo en el Festival de Viña como invitado de las coreanas NMIXX. Una experiencia total para él. “Hablar con ellas no era tan fácil porque obviamente nuestros idiomas no se parecen en absolutamente nada, pero había muchos traductores, que yo decía hola y al toque le traducían y viceversa -recuerda-. Hicimos un TikTok que se fue muy viral, yo me acoplo nomás porque no entiendo mucho la cultura de ellas, pero sí idolatro mucho lo que hacen esto de ponerse a bailar. Hermano, antes de que se presentaran vi tantas críticas de sus shows sin haberlas visto y cuando salieron a cantar...bailaban, cantaban, hablaban en español, ellas de verdad ensayaron. Y cuando salí ¡yo estaba re nervioso! pero se dio una buena buena energía".

-Mirando en perspectiva los discos que has publicado, ¿como ves a Euforia en relación a los otros?

En perspectiva de mirarlo musicalmente, este es el mejor disco que yo he hecho, sin duda. Me imagino que en este comentario va a estar de acuerdo la gente que escucha la música que yo escucho, Oasis, Blur, Radiohead, este es el que más me gusta. Si lo ves en término comercial, no lo sé, no sé, no podría decirte, porque este disco es distinto a lo que la gente escucha, y yo me atreví, lo hice estando en una posición súper alta, pero eso depende de la gente. Ellos verán. Yo hice lo que quise hacer y desde la perspectiva personal, siento que es mi disco más importante. Cuando sea más viejo y haya sacado 15 discos o más y me ponga a revisarlos, en este voy a parar y voy a decir, oh, este estuvo bueno.