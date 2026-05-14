La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos negó el martes su participación en el asesinato de un miembro del cartel de Sinaloa en marzo pasado, como alegaba un reportaje de CNN.

En una investigación, la cadena estadounidense afirma que Francisco Beltrán, conocido como “El Payín”, no murió en un accidente, sino que fue asesinado, y que su muerte fue “facilitada” por la CIA durante una operación encubierta llevada a cabo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cerca de la capital mexicana.

El presunto asesinato ocurrió a finales de marzo, cuando el vehículo en el que viajaba el miembro del cartel explotó, causando también la muerte de su conductor.

Los informes preliminares sugerían que transportaban un artefacto explosivo que se detonó accidentalmente. Sin embargo, las fuentes consultadas por CNN afirman que el dispositivo fue colocado intencionalmente en el vehículo, citando a la Fiscalía General del Estado de México.

A vehicle exploded shortly after leaving Felipe Ángeles International Airport (AIFA), killing two people in Tecámac, State of Mexico.



Authorities are investigating whether one of the victims is Francisco Beltrán, known as "El Payín," a suspected operator linked to the Sinaloa… pic.twitter.com/3RXGWqGUDu — Cartel Watch (@CartelWatchNet) March 31, 2026

La revelación de CNN aviva la controversia en un momento en que México exige que el gobierno de Donald Trump continúe su guerra contra los carteles mediante la cooperación, y no mediante incursiones directas no autorizadas sobre el terreno mexicano, las cuales podrían considerarse violaciones de la soberanía nacional.

Luego de la publicación del reportaje, la portavoz de la CIA, Liz Lyons, calificó el informe de “falso y sensacionalista” y afirmó que “no es más que una campaña de relaciones públicas para los carteles y pone en riesgo vidas estadounidenses”.

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tildó de “sensacionalista” y “absolutamente falsa” la información de CNN sobre la supuesta operación letal en territorio mexicano por parte de agentes de la CIA contra un integrante del cartel de Sinaloa.

“Supuestamente, un medio reconocido internacionalmente publica una nota realmente sensacionalista cuyo objetivo, ¿cuál es? Decir (...) que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional”, señaló Sheinbaum sin citar a CNN.

“Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño. Me sorprendió, porque resulta que hasta la vocera de la CIA (Liz Lyons) salió y dijo que era falso”, recalcó.

This is false and salacious reporting that serves as nothing more than a PR campaign for the cartels and puts American lives at risk. pic.twitter.com/4HYTQYH90l — Liz Lyons (@CIASpox) May 12, 2026

“Las autoridades mexicanas han mantenido un secretismo extremo en torno a la explosión, pero varias fuentes informaron a CNN que el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por oficiales de operaciones de la CIA”, apuntó la cadena estadounidense.

Operaciones ilegales

Pero la operación contra El Payín no fue la única en la que agentes de la CIA participaron directamente, según CNN. “La operación Beltrán formó parte de una campaña ampliada de la CIA dentro de México, hasta ahora desconocida, liderada por la élite y secreta Rama Terrestre de la agencia, para desmantelar las arraigadas redes de los carteles”, informa el medio.

Además, las operaciones de la CIA en el territorio mexicano serían ilegales. Sin la autorización expresa del gobierno federal mexicano, la participación directa de agentes extranjeros en operaciones de seguridad está prohibida. Esto, porque una Ley de Seguridad Nacional de 2020 obliga a todos los agentes extranjeros a revelar su paradero al gobierno federal y a presentar informes mensuales sobre sus actividades.

La semana pasada, el propio Trump amenazó con lanzar ofensivas terrestres contra los carteles en México, tras elogiar los ataques contra embarcaciones que Washington acusa -sin pruebas- de narcotráfico. “Si no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, declaró el presidente estadounidense.

También, durante una audiencia el martes en la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó a México a tomar medidas contra los carteles para que su país “no tenga que hacerlo”. Si bien Trump y Hegseth han hablado del tema abiertamente como una posibilidad, CNN consignó que los “ataques letales” de la CIA en México se han estado produciendo durante al menos un año, dirigidos principalmente contra miembros de nivel medio de los carteles, como El Payín.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

La cadena norteamericana cita a funcionarios mexicanos anónimos que afirman que “la letalidad de sus operaciones se ha incrementado considerablemente”.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, también rechazó la investigación de CNN, afirmando que la cooperación con Estados Unidos se manifiesta en el intercambio de inteligencia y la coordinación institucional.

Mexico's President Claudia Sheinbaum has rejected media reports suggesting that CIA operatives from the US directly participated in deadly operations targeting drug cartels on Mexican territory.



🔗: https://t.co/x4UGdIFEpq pic.twitter.com/OM0O8HEynP — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2026

“El gobierno de México rechaza categóricamente cualquier relato que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, declaró el jefe de la cartera de Seguridad a través de X.

“En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes”, agregó. García Harfuch enfatizó que la “cooperación sin subordinación” entre ambos países ha permitido la captura de objetivos clave, la incautación de drogas y armas, y la destrucción de laboratorios clandestinos.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de México negó haber confirmado a CNN que se hubiera ocultado un artefacto explosivo en el vehículo de El Payín. “La Fiscalía General mantiene en curso una indagatoria (...) sin que hasta el momento exista una conclusión sobre de las causas y circunstancias que propiciaron su deceso”, indicó el persecutor mexicano.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechaza de manera contundente las afirmaciones de la Cadena CNN en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”.



La #FiscalíaEdoméx… pic.twitter.com/eICSjoNa0M — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 12, 2026

Injerencia estadounidense en México

El nivel de injerencia de las agencias de seguridad estadounidenses sin autorización del gobierno federal mexicano ha tensado las relaciones bilaterales entre los países norteamericanos. La presidenta Claudia Sheinbaum está convencida de que las acciones del gobierno de Trump deben considerarse injerencia extranjera y una violación de la soberanía nacional, según fuentes con acceso al Palacio Nacional.

Para la presidenta -añadieron las fuentes consultadas por CNN- más que una campaña contra los carteles, se trata de una maniobra política de cara a las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos. Es en este contexto que se produce la acusación de Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por supuesta colaboración con el cartel de Sinaloa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Archivo Raquel Cunha

El martes, Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA), advirtió que la acusación contra Rocha es “solo el comienzo de lo que está por venir en México”, aludiendo a otros funcionarios y políticos presuntamente vinculados al narcotráfico.

La primera evidencia de la injerencia de la agencia de inteligencia estadounidense en México salió a la luz tras la muerte en un accidente automovilístico de dos agentes de la CIA que habían participado en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en Chihuahua.

Según las fuentes, el nivel de participación de la CIA en las operaciones varía dependiendo de cada operación. Desde el intercambio pasivo de inteligencia y el apoyo general hasta la participación directa en operaciones de asesinato, según informó CNN.

La cadena explicó que la operación contra El Payín, un miembro de nivel medio del cartel, forma parte de una estrategia para desmantelar redes enteras de la organización, lo que implica no solo eliminar a los altos mandos, sino también identificar las vulnerabilidades en toda la organización y atacar sistemáticamente a los miembros de menor rango que son piezas clave en la red de narcotráfico.