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    MOP inicia proceso de licitación internacional para nueva cárcel de Calama

    El recinto penitenciario permitirá albergar a 1.850 personas privadas de libertad. Además, promete contar con "estándares modernos" en su infraestructura.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Este jueves la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), publicó en el Diario Oficial el llamado a licitación para la concesión del proyecto del nuevo establecimiento penitenciario de Calama.

    La propuesta arquitectónica contempla una superficie total aproximada de 71.858 m² y contará con una capacidad de 1.850 personas privadas de libertad.

    La obra se emplazará en el terreno de propiedad fiscal ubicado en la Ruta B-195, intersección con Ruta 23, en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta.

    Para ello, se contempla un presupuesto oficial estimado de UF 8.690.107 (monto no incluye IVA).

    El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacó que “el país necesita más capacidad penitenciaria, mejor infraestructura, tecnología y recintos modernos para que el sistema funcione con orden”.

    “Desde el MOP, en coordinación con el Ministerio de Justicia, estamos poniendo la infraestructura al servicio de una prioridad nacional: que el Estado recupere capacidad para enfrentar el delito, fortalecer la seguridad de las familias y administrar sus recintos penitenciarios con estándares modernos y responsables”, sostuvo.

    El ministerio informó que la licitación será internacional y podrán participar en ella “personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consideradas individualmente o dentro de un grupo licitante, que cumplan con los requisitos y exigencias establecidos en la Ley de Concesiones, en el Reglamento de la Ley de Concesiones, y en las Bases de Licitación”.

    Está contemplado que las ofertas sean recibidas por la Comisión de Apertura en un acto público a realizarse el 24 de noviembre de 2026, a las 12.00 horas, en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Morandé Nº 71, piso 3, Santiago.

    Asimismo, el MOP detalló que la apertura de las ofertas económicas se realizará el 22 de diciembre de 2026, a las 12.00 horas, también en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas antes referido.

    El proyecto -según explicaron desde la cartera- considera la construcción de la cárcel, su conservación y operación en Calama.

    Más sobre:MOPMinisterio de Obras PúblicasObras Públicas

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