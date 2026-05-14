SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los 26 de Deschamps: Francia tiene nómina final para el Mundial con la ausencia de un valor del Real Madrid

    Este jueves, el seleccionador galo entregó la lista definitiva de jugadores que irán a la Copa del Mundo. Kylian Mbappé encabeza la convocatoria, que cuenta con un ataque temible.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Francia tiene nómina final para el Mundial 2026. Foto: @equipedefrance

    Este jueves, Didier Deschamps anunció la nómina final de la selección de Francia para el Mundial 2026. A diferencia de los otros elencos participantes, que han optado por revelar primero su prelista de hasta 55 futbolistas, el entrenador galo prefirió dar a conocer la convocatoria de los 26 que irán a Norteamérica. Kylian Mbappé, hoy cuestionado en el Real Madrid, encabeza la lista.

    Una de las principales ausencias es Eduardo Camavinga. El mediocampista, quien también milita en la Casa Blanca, no estará presente en la Copa del Mundo. Luego de una temporada de sinsabores a nivel de clubes, el seleccionador francés optó por otras alternativas en el centro del campo: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery. En efecto, sí está presente su compañero Tchouaméni, implicado en una de las polémicas más grandes del último tiempo en el Madrid, por su desencuentro con Federico Valverde.

    Deschamps explicó la ausencia de Camavinga. “Viene de una temporada difícil en la que ha jugado poco y ha sufrido lesiones. Imagino su enorme decepción esta noche. Debí tomar decisiones difíciles entre los defensas, mediocampistas y delanteros”, justificó el campeón del mundo como jugador (1998) y como técnico (2018).

    Tampoco fue convocado Randal Kolo Muani, actual atacante del Tottenham, quien estuvo en Qatar 2022 y se perdió un recordado mano a mano ante Dibu Martínez en la final contra Argentina, que pudo haber significado el título para los franceses.

    El Paris Saint-Germain, dominador absoluto de la Ligue 1, tiene cinco convocados para representar a Francia: Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Todos ellos serán de los últimos en unirse a los trabajos de cara al Mundial, porque el PSG tiene la final de la Champions League el sábado 30 de mayo, frente al Arsenal.

    El estreno de los galos en el Mundial será el 16 de junio, contra Senegal, en Nueva Jersey. El segundo partido será ante Irak, el 22 de junio, en Filadelfia. Cerrarán el grupo I enfrentando a Noruega, el 26, en Boston.

    Nómina de Francia

    Arqueros: Mike Maignan (Milan, ITA), Robin Risser (Lens, FRA) y Brice Samba (Rennes, FRA).

    Defensas: Lucas Digne (Aston Villa, ING), Malo Gusto (Chelsea, ING), Lucas Hernández (PSG, FRA), Theo Hernández (Al Hilal, ARA), Ibrahima Konaté (Liverpool, ING), Jules Koundé (Barcelona, ESP), Maxence Lacroix (Crystal Palace, ING), William Saliba (Arsenal, ING) y Dayot Upamecano (Bayern Múnich, ALE).

    Mediocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahce, TUR), Manu Koné (Roma, ITA), Adrien Rabiot (Milan, ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, ESP) y Warren Zaïre-Emery (PSG, FRA).

    Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco, FRA), Bradley Barcola (PSG, FRA), Rayan Cherki (Manchester City, ING), Ousmane Dembélé (PSG, FRA), Désiré Doué (PSG, FRA), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace, ING), Kylian Mbappé (Real Madrid, ESP), Michael Olise (Bayern Múnich, ALE) y Marcus Thuram (Inter, ITA).

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalSelección de FranciaDidier DeschampsEduardo CamavingaKylian MbappéCopa del MundoFrancia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las Condes: prohíben funcionamiento de clínica estética por realizar procedimientos de cirugía mayor sin autorización sanitaria

    Ernesto Ottone: “Veo a Kast en una situación de no asumir plenamente la conciencia de lo que significa un Presidente”

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México

    Idea de reducir restricciones regulatorias de construcción vuelve a unir a alcaldes contra el gobierno por temor a guetos

    Las dos hipótesis detrás del macabro homicidio de Camila Olortegui, la joven vendedora de cartas Pokémon

    “Auténtica amenaza”: asesor de exdiputado Lavín se suma a su estrategia y presenta amparo para salir de la cárcel

    Lo más leído

    1.
    “El robo de Alexis ha sido clave”: prensa española se rinde ante el chileno tras el vital triunfo del Sevilla

    “El robo de Alexis ha sido clave”: prensa española se rinde ante el chileno tras el vital triunfo del Sevilla

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    Cuándo empieza el Mundial de Fútbol 2026 y dónde ver los partidos en vivo

    Cuándo empieza el Mundial de Fútbol 2026 y dónde ver los partidos en vivo

    Rating del miércoles 13 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 13 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las Condes: prohíben funcionamiento de clínica estética por realizar procedimientos de cirugía mayor sin autorización sanitaria
    Chile

    Las Condes: prohíben funcionamiento de clínica estética por realizar procedimientos de cirugía mayor sin autorización sanitaria

    Ernesto Ottone: “Veo a Kast en una situación de no asumir plenamente la conciencia de lo que significa un Presidente”

    Idea de reducir restricciones regulatorias de construcción vuelve a unir a alcaldes contra el gobierno por temor a guetos

    Operadores financieros proyectan alza de 0,4% para la inflación de mayo
    Negocios

    Operadores financieros proyectan alza de 0,4% para la inflación de mayo

    Canciller Pérez Mackenna cierra gira en India y empresa de agronegocios anuncia aumento de importaciones

    Casadas bajo reglas de otro siglo, la columna de Karin Moore

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo
    Tendencias

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    Cómo identificar si tu relación de pareja es “emocionalmente segura”, según especialistas

    Los 26 de Deschamps: Francia tiene nómina final para el Mundial con la ausencia de un valor del Real Madrid
    El Deportivo

    Los 26 de Deschamps: Francia tiene nómina final para el Mundial con la ausencia de un valor del Real Madrid

    Su segundo título en Europa: Darío Osorio se consagra como campeón de la Copa de Dinamarca con el Midtjylland

    Carlo Ancelotti para rato: Brasil anuncia la extensión del contrato con el extécnico del Real Madrid

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Cathy Barriga en el streaming: Prime Video prepara serie sobre su caso
    Cultura y entretención

    Cathy Barriga en el streaming: Prime Video prepara serie sobre su caso

    Como en los viejos tiempos: Los Rolling Stones rejuvenecen para su nuevo videoclip

    The Strokes presenta nuevo single “Falling out of Love”: escúchalo aquí

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México
    Mundo

    La disputa entre Sheinbaum y CNN por reportaje que revela supuestas operaciones secretas de la CIA contra los carteles en México

    ¿Golpe a la candidatura de Flávio Bolsonaro?: Las nuevas revelaciones del caso Banco Master que complican al rival de Lula

    El Ejército de Estados Unidos cifra en 70 los buques mercantes bloqueados en el estrecho de Ormuz

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada
    Paula

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas