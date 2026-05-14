Los 26 de Deschamps: Francia tiene nómina final para el Mundial con la ausencia de un valor del Real Madrid

Este jueves, Didier Deschamps anunció la nómina final de la selección de Francia para el Mundial 2026. A diferencia de los otros elencos participantes, que han optado por revelar primero su prelista de hasta 55 futbolistas, el entrenador galo prefirió dar a conocer la convocatoria de los 26 que irán a Norteamérica. Kylian Mbappé, hoy cuestionado en el Real Madrid, encabeza la lista.

Una de las principales ausencias es Eduardo Camavinga. El mediocampista, quien también milita en la Casa Blanca, no estará presente en la Copa del Mundo. Luego de una temporada de sinsabores a nivel de clubes, el seleccionador francés optó por otras alternativas en el centro del campo: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery. En efecto, sí está presente su compañero Tchouaméni, implicado en una de las polémicas más grandes del último tiempo en el Madrid, por su desencuentro con Federico Valverde.

Deschamps explicó la ausencia de Camavinga. “Viene de una temporada difícil en la que ha jugado poco y ha sufrido lesiones. Imagino su enorme decepción esta noche. Debí tomar decisiones difíciles entre los defensas, mediocampistas y delanteros”, justificó el campeón del mundo como jugador (1998) y como técnico (2018).

Tampoco fue convocado Randal Kolo Muani, actual atacante del Tottenham, quien estuvo en Qatar 2022 y se perdió un recordado mano a mano ante Dibu Martínez en la final contra Argentina, que pudo haber significado el título para los franceses.

El Paris Saint-Germain, dominador absoluto de la Ligue 1, tiene cinco convocados para representar a Francia: Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Todos ellos serán de los últimos en unirse a los trabajos de cara al Mundial, porque el PSG tiene la final de la Champions League el sábado 30 de mayo, frente al Arsenal.

El estreno de los galos en el Mundial será el 16 de junio, contra Senegal, en Nueva Jersey. El segundo partido será ante Irak, el 22 de junio, en Filadelfia. Cerrarán el grupo I enfrentando a Noruega, el 26, en Boston.

Nómina de Francia

Arqueros: Mike Maignan (Milan, ITA), Robin Risser (Lens, FRA) y Brice Samba (Rennes, FRA).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa, ING), Malo Gusto (Chelsea, ING), Lucas Hernández (PSG, FRA), Theo Hernández (Al Hilal, ARA), Ibrahima Konaté (Liverpool, ING), Jules Koundé (Barcelona, ESP), Maxence Lacroix (Crystal Palace, ING), William Saliba (Arsenal, ING) y Dayot Upamecano (Bayern Múnich, ALE).

Mediocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahce, TUR), Manu Koné (Roma, ITA), Adrien Rabiot (Milan, ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, ESP) y Warren Zaïre-Emery (PSG, FRA).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco, FRA), Bradley Barcola (PSG, FRA), Rayan Cherki (Manchester City, ING), Ousmane Dembélé (PSG, FRA), Désiré Doué (PSG, FRA), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace, ING), Kylian Mbappé (Real Madrid, ESP), Michael Olise (Bayern Múnich, ALE) y Marcus Thuram (Inter, ITA).