El rey de Francia: el PSG estira su hegemonía y logra su quinto título de liga consecutivo

Era cosa de tiempo. El Paris Saint-Germain se consagró como campeón de la Ligue 1 de Francia. Este miércoles, el poderoso elenco de capitales qataríes venció por 2-0 al Lens, en un partido pendiente, y selló el título del campeonato local a una fecha del desenlace.

El PSG visitaba a su escolta, con seis puntos de ventaja. Entonces, al equipo que dirige Luis Enrique le alcanzaba con un empate para ser campeón. Pese a la relevancia del encuentro, el DT español optó por hacer algunas modificaciones. Ingresaron desde la banca Vitinha y Fabián Ruiz, mientras que Marquinhos fue suplente. Por su parte, eran bajas Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery y Willian Pacho.

En el primer tiempo, el notable Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador en los 29 minutos. El georgiano compartió ataque con Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. En el epílogo del partido, llegaría el gol que sentenció el duelo. En el tercer minuto de tiempo añadido, Ibrahim Mbaye hizo el 2-0 definitivo.

Con 33 partidos disputados, el PSG es el campeón con 76 puntos, producto de 24 triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, con 73 goles a favor y 27 en contra. Le saca nueve puntos de diferencia al Lens, con una jornada por delante. Ambos, al tener asegurados los dos primeros lugares de la tabla, están clasificados para la Liga de Campeones. El tercer cupo directo está entre Lille (61), Lyon (60) y Rennes (59).

Es la 14ª liga de Primera División para Paris Saint-Germain, afianzándose como el más ganador de Francia. Ese estatus es reciente, desde que empezó la era de Qatar en el control de la institución. Hasta 2012 solo tenía dos campeonatos (1986 y 1994). Pero desde 2013 en adelante, ganó casi sin contrapeso. De los últimos 10 torneos, ganó ocho. Por cierto, obtuvo los últimos cinco de manera consecutiva (desde el curso 2021-2022 hasta el 2025-2026). Se aleja del Saint-Étienne, el segundo con más ligas (10).

Está concluyendo una temporada exitosa para el club, de la mano del entrenador asturiano. Además de la Ligue 1, la campaña 25-26 cuenta con las coronas del Trofeo de Campeones (o Supercopa francesa), la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Ahora, pone el foco en la gran final de la Champions, que tendrá ante el Arsenal el próximo sábado 30 de mayo, en Budapest (Hungría).