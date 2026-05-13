Senado de EE.UU. ratifica a Kevin Warsh como presidente de la Fed, pero con la menor aprobación de la historia

Tal como era esperado el Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la nominación de Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump, para presidir la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Warsh contó con el voto favorable de los senadores republicanos y el demócrata John Fetterman, Con ello obtuvo 54 votos a favor y 45 en contra en lo que, sin embargo, se convirtió en la aprobación más baja en la historia para un nuevo presidente del banco central estadounidense.

Previamente el margen más estrecho se había dado para la ratificación de Janet Yellen, quien en 2014 fue confirmada en el cargo por 56 votos a favor.

El nuevo presidente de la Fed reemplazará a Jerome Powell, quien pese a haber sido nominado por Trump en su primer mandato, luego comenzó a tener constantes desencuentros con el presidente estadounidense debido a sus presiones para aplicar fuertes recortes en la tasas de interés.

Warsh asumirá su nuevo puesto en la próxima reunión de política monetaria de la Fed programada para el 16 y 17 de junio. De acuerdo a la herramienta Fed Watch de CME Group un 98,5% de los analistas encuestados proyectan que la entidad mantendrá las tasas de interés en el nivel actual de entre 3,50% y 3.75% en dicho encuentro, mientras el 1,5% restante prevé que aplicará un recorte de 25 puntos.

Kevin Warsh y Donald Trump

Quién es nuevo presidente de la Fed

Kevin Warsh es uno de los nombres más conocidos dentro del circuito económico republicano en Estados Unidos.

Su vínculo con el banco central comenzó en 2006, cuando el entonces presidente George W. Bush lo designó como gobernador de la Fed, convirtiéndolo en el miembro más joven del directorio. Desde ese cargo tuvo un rol activo durante la crisis financiera de 2008, donde actuó como enlace entre la institución y los principales actores de Wall Street, participando en las negociaciones clave que buscaron evitar el colapso del sistema financiero.

Antes de su llegada a la Fed, Warsh había trabajado en Morgan Stanley y luego en el gobierno federal como asesor económico. En 2002 se casó con Jane Lauder, heredera del grupo Estée Lauder, lo que reforzó su inserción en la élite empresarial y republicana.

Tras dejar la Reserva Federal en 2011 —en desacuerdo con nuevas compras masivas de bonos— Warsh se convirtió en un crítico de algunas de las políticas que ayudó a implementar.

Su nombre ya había sonado para presidir la Fed en 2017 y volvió a tomar fuerza tras la victoria electoral de Trump en 2024. Aunque no fue considerado para el Tesoro, su perfil técnico y su cercanía con el mundo financiero le dieron ventaja para el cargo en el banco central.

Powell sigue como gobernador

A fines de abril, en la conferencia de prensa posterior al último encuentro de política monetaria de la Fed, Powell afirmó que seguirá siendo parte del comité de gobernadores de la Reserva Federal (Fed), luego de dejar su puesto como timonel.

En ese momento dijo que “tras finalizar mi mandato como presidente el 15 de mayo, continuaré ejerciendo como gobernador durante un periodo de tiempo aún por determinar”.

Powell, quien fue nominado a la presidencia de la Fed por Trump en 2017, termina su periodo en el cargo el 15 de mayo, pero su cupo como gobernador se extiende hasta 2028.

Con su decisión Powell termina con la tradición de los presidentes de la Fed que generalmente abandonaban la entidad una vez asumido su sucesor en la presidencia.

Complejo escenario

La llegada de Warsh a la presidencia de la Fed encuentra a la mayor economía del mundo en un complejo escenario para la política monetaria dadas las presiones inflacionarias generadas por el aumento en los costos energéticos ante el prolongado conflicto bélico con Irán.

El martes se dio a conocer que el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos subió 0,6% en términos mensuales ajustados por estacionalidad, lo que llevó la variación anual a 3,8%.

Aunque la cifra informada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) estuvo en línea con las proyecciones, la tasa anual superó en 0,1 punto porcentual el consenso de los economistas encuestados por Dow Jones. Además fue el registro anual más elevado desde mayo de 2023 y representó medio punto porcentual más que el dato de marzo.

En medio del fuerte aumento que ha mostrado el petróleo y los combustibles, los datos oficiales mostraronn que la energía fue el principal impulsor del alza, con un incremento de 3,8% mensual y 17,9% en doce meses.

Con ello la inflación medida en términos anuales siguió estando muy por sobre la meta de 2% que tiene la Fed, alejando aún más la posibilidad de un pronto recorte en la tasa de interés.

Tal como era ampliamente esperado por los mercados, en su reunión de abril la Fed resolvió mantener las tasas de interés en el nivel actual de entre 3,5% y 3,75%. Pero la decisión no fue unánime y constituyó la mayor disidencia al interior del comité desde fines de 1992, mientras algunos gobernadores plantearon la necesidad de aplicar un sesgo restrictivo.

Primera votación

En abril, pocas horas antes antes de que se conociera el resultado de la reunión de política monetaria de la Fed, en el Congreso de Estados Unidos se despejaba el camino para el sucesor de Powell.

El Comité de Política Bancaria, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado estadounidense aprobó a fines de abril nominación de Kevin Warsh, quien contó con los votos a favor de 13 senadores republicanos, mientras que el resto de los integrantes, los 11 demócratas, votaron en contra.

El trámite parlamentario se había visto obstaculizado por la negativa del senador republicano Tom Thillis de dar el visto bueno a la nominación, si es que no se retiraban los cargos contra Powell en una investigación por los sobrecostos en los trabajos de remodelación del edificio central de la Fed en Washington. Pero previo a la votación la fiscalía del distrito de Columbia anunció que había decidido suspender la investigación contra Powell, lográndose así el voto a favor de Thillis.