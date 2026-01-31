SUSCRÍBETE POR $1100
    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Exgobernador del banco central, con experiencia en la crisis de 2008 y redes en Wall Street, Warsh asoma como el reemplazo de Jerome Powell en un momento clave para la economía de EE.UU.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Kevin Warsh (55) es uno de los nombres más conocidos dentro del circuito económico republicano en Estados Unidos. Esta semana se reveló que nominado por Donald Trump como próximo presidente de la Reserva Federal.

    Su vínculo con el banco central comenzó en 2006, cuando el entonces presidente George W. Bush lo designó como gobernador de la Fed, convirtiéndolo en el miembro más joven del directorio. Desde ese cargo tuvo un rol activo durante la crisis financiera de 2008, donde actuó como enlace entre la institución y los principales actores de Wall Street, participando en las negociaciones clave que buscaron evitar el colapso del sistema financiero.

    Antes de su llegada a la Fed, Warsh había trabajado en Morgan Stanley y luego en el gobierno federal como asesor económico. En 2002 se casó con Jane Lauder, heredera del grupo Estée Lauder, lo que reforzó su inserción en la élite empresarial y republicana.

    Tras dejar la Reserva Federal en 2011 —en desacuerdo con nuevas compras masivas de bonos— Warsh se convirtió en un crítico de algunas de las políticas que ayudó a implementar. Desde entonces ha planteado que el banco central debe concentrarse en su mandato esencial y evitar extenderse hacia otros ámbitos de la política económica.

    En materia de ideas, se ha mostrado partidario de impulsar el crecimiento sin desatar presiones inflacionarias. En los últimos años ha sostenido que el aumento de la productividad, impulsado por la innovación tecnológica y la inteligencia artificial, podría permitir una expansión económica con menor impacto en los precios.

    Su nombre ya había sonado para presidir la Fed en 2017 y volvió a tomar fuerza tras la victoria electoral de Trump en 2024. Aunque finalmente no fue considerado para el Tesoro, su perfil técnico y su cercanía con el mundo financiero le dieron ventaja para el cargo en el banco central.

    De ser ratificado por el Senado, Warsh reemplazará a Jerome Powell en mayo y deberá liderar una Reserva Federal que mantiene las tasas en torno al 3,5%-3,75%, lejos del nivel que Trump ha defendido públicamente.

    Kevin WarshDonald TrumpReserva FederalEE.UU.Estados Unidos

