    Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito

    Kevin Warsh se impone como el próximo líder de la Fed en todas las plataformas de predicciones.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado su intención de dar a conocer este viernes a su elegido para suceder a Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal (Fed) y que todas las previsiones apuntan que será Kevin Warsh.

    “Mañana por la mañana anunciaré al presidente de la Reserva Federal”, confirmó Trump la noche del jueves en el estreno de ‘Melania’, el documental sobre su esposa.

    Warsh, de 55 años, formó parte de la junta de gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011 y en las últimas semanas se ha convertido en el gran favorito a suceder a Powell cuando expire en mayo el mandato del actual banquero central estadounidense.

    De este modo, la plataforma de predicción Polymarket estima una probabilidad del 93% para la nominación de Warsh; frente al 4% de opciones que asigna a Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock; y el 1% de Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional; y el 1% del gobernador de la Fed Christopher Waller.

    De su lado, según la plataforma de predicciones Kalshi, las probabilidades de nominación de Warsh rondan el 95%, frente al 4% de Rieder.

    El proceso de selección del próximo presidente de la Fed ha sido liderado por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien la semana pasada confirmó que habían llegado a la última fase “cuatro candidatos fantásticos”

    Al margen de los cuatro candidatos conocidos, las dos plataformas otorgan una probabilidad del 2% a la nominación sorpresa de Judy Shelton, economista que fue propuesta en 2019 por Trump para formar parte de la junta de gobernadores de la Fed.

    El candidato que finalmente sea nominado por Trump para presidir la Fed deberá aún ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir su mandato dual de controlar la inflación e impulsar el empleo.

