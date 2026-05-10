José Cox vuelve a trabajar con la familia Piñera

Ya estuvo en dos períodos junto a la familia Piñera. Amigo histórico del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera Echenique, el empresario José Gabriel Cox Donoso (71 años) participó como asesor y director de las empresas familiares del ex mandatario en dos etapas, pero se retiró de ellas hace más de una década. Ahora regresó.

Cox fue uno de los socios históricos de Piñera y una de las últimas personas en verlo con vida. El 6 de febrero de 2024, cuando Piñera falleció en un accidente pilotando su helicóptero, minutos antes había despegado de la casa de descanso de Cox, a la orilla del Lago Ranco. Piñera había ido a visitarlo junto a su hermana y su amigo Ignacio Guerrero, quien era acompañado por su hijo. Cox, Guerrero y Piñera fueron socios en CMB Prime y amigos de toda la vida. Y Cox y Guerrero han acompañado a la familia Piñera en asuntos de negocios, asesorando y participando en directorios.

Cox ya tuvo roles protagónicos que el mismo describió en 2015, cuando debió declarar ante los fiscales por las causas de financiamiento irregular de la política. Entre 2003 y 2010 fue director de Bancorp, empresa que “toma relevancia sólo a partir del año 2008, en que inicia la administración del FIP Mediterraneo, que concentra parte del patrimonio de la familia Piñera Morel”, dijo entonces. Las sesiones de directorio eran una o dos veces al año y su función se orientó a la estructura de inversión de los activos.

El segundo período se inició con la llegada de Sebastián Piñera Echenique a La Moneda. El mismísimo 10 de marzo de 2010, Cox asumió como director de Inversiones Santa Cecilia y otras sociedades, como Bancard Inversiones. Las sesiones de directorio eran tres o cuatro al año, dijo. Cox estuvo hasta abril de 2014, cuando dejó los cargos. En la segunda etapa, no solo Cox adquirió protagonismo en las empresas de los Piñera: también asumió varios directorios el abogado Fernando Barros Tocornal, un histórico asesor del ex Presidente.

Y es precisamente la salida de todos los directorios de los Piñera de este último, para asumir como ministro de Defensa de José Antonio Kast, lo que forzará algunos cambios. Barros fungía como presidente y director en cuatro sociedades: Inversiones Odisea, Bancard, Inversiones Santa Cecilia y Bancorp Limitada. Y en ellas será reemplazado, un proceso aún en curso para el que la familia ha decidido tomarse su tiempo.

Según varias fuentes, José Cox volvió a asesorar y a trabajar con la familia Piñera. Alguien que conoce el grupo dice que asumió como director en lugar de Barros en Bancorp, la sociedad donde participan en partes iguales los cuatro hijos de Sebastián Piñera y Cecilia Morel: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel. El directorio de Bancorp es la única mesa donde los cuatro hijos de Sebastián Piñera están en forma directa. Y el quinto director era Barros. Ni la familia Piñera ni Cox respondieron preguntas de Pulso.

Otra certeza entre los cercanos a los Piñera es otro protagonismo creciente: el de Bernardo Simián Soza, socio de Barros Errázuriz, director de la empresa sanitaria metropolitana Aguas Andinas y en la Isapre Colmena. Simián podría entrar a algún directorio, pero ya oficia como el consejero legal que reemplaza a Barros. Simián es un viejo conocido: junto a Barros trabaja con la familia desde hace más de 15 años. En los documentos de 2010 que formalizaron los cambios de directorio ya aparecía como asesor. Además, dice alguien que conoce a la familia, con 52 años es más cercano generacionalmente a los Piñera Morel que lo que era Fernando Barros.

Y siguen Ignacio Guerrero, que hasta el año pasado al menos estaba en Bancard Inversiones, y el ex gerente general de Bancrad, Nicolás Noguera, en Odisea.

Y todo encabezado por Sebastián Piñera Morel, 43 años, hoy líder indiscutido de las inversiones familiares.