SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresario inmobiliario pide la quiebra de notaria Valeria Ronchera por deuda de $418 millones

    La notaria Valeria Ronchera suma una demanda de liquidación forzosa a la solicitud de remoción que ya enfrenta por presunto fraude inmobiliario. Frente a ello, la ministra de fe acusó vicios en la indagatoria disciplinaria y desestimó la acción comercial por mantener juicios cruzados con el demandante.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Valeria Ronchera, notaria de la 10° Notaría Pública de Santiago.

    La notaria Valeria Ronchera atraviesa un complejo escenario público y judicial tras ser acusada de un millonario fraude en Zapallar, Región de Valparaíso. Esta denuncia surge a raíz de la transferencia irregular de una propiedad avaluada en $1.600 millones.

    El caso salió a la luz cuando el abogado Luis Alberto Aninat descubrió que él y su esposa habían sido suplantados en la venta del terreno, de tres mil metros cuadrados. La operación se concretó mediante el uso de documentos falsos en la 10° Notaría de Santiago, liderada precisamente por la abogada Ronchera.

    Frente a esta situación, Aninat solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago la remoción de la ministra de fe, argumentando un posible dolo en su actuación, un hecho sancionado por el Código Penal. Sin embargo, el panorama judicial de Ronchera sumó un nueva problema.

    El pasado miércoles 6 de mayo, el empresario inmobiliario Mauricio Truan Alonso presentó una demanda ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, solicitando declarar la liquidación forzosa de la notaria.

    “Fundo la presente solicitud en la deuda vigente por un reconocimiento de deuda que no ha sido cancelado por la demandada, la cual asciende a $418.000.000”, señala el escrito al que tuvo acceso Pulso.

    En el documento, el ingeniero comercial indica que dejó constancia de que ha intentado contactar extrajudicialmente a la deudora, sin obtener ningún indicio de voluntad para iniciar el pago.

    “La deudora ha cesado en el pago de la obligación antes señalada, la que consta en títulos que tienen mérito ejecutivo. Por lo tanto, la causal alegada se encuentra plenamente justificada y, tras la tramitación de rigor, procede declarar la liquidación forzosa de la empresa deudora”, consignó la demanda.

    Se trata de la segunda demanda de liquidación forzosa que enfrenta la notaria. Primus Capital solicitó al 6º Juzgado Civil de Santiago el 9 de agosto de 2023 la quiebra de la ministra de fe por el no pago de una deuda que asciende a $215 millones. Hoy la causa sigue pendiente de fallo.

    Deuda

    El origen de la deuda se remonta a 2022, cuando Truan le vendió a la notaria unas parcelas ubicadas en la comuna de Curacaví.

    Según los antecedentes expuestos por la parte demandante, los intentos de cobro extrajudicial se estancaron luego de que se cortaran las comunicaciones. Frente a las exigencias, la postura de la notaria Ronchera ha sido matizar la deuda, argumentando que sí realizó pagos parciales, aunque sin lograr saldar la totalidad de la obligación. Desde la vereda del demandante enfatizan que las parcelas en Curacaví ya son propiedad de la abogada y que el conflicto radica, de forma exclusiva, en el no pago del precio del contrato.

    Desde la defensa del empresario señalaron que la presentación de esta demanda de liquidación forzosa responde a una estrategia estrictamente “práctica”. Aseguran no tener interés en verse involucrados en las polémicas públicas o posibles fraudes que rodean a la ministra de fe, sino que su único objetivo es la recuperación de los fondos tras el cese de pagos.

    Paralelamente a esta arremetida contra Ronchera, el empresario Mauricio Truan mantiene su propia batalla legal. El ingeniero se enfrenta con la empresa de factoring Primus Capital, entidad que le exige el pago de un crédito por $300 millones.

    De acuerdo con la versión de Truan, este cobro sería producto del abuso de un mandato comercial asociado a una línea de crédito abierta. La defensa del empresario acusa que, si bien la empresa financiera utilizó su facultad para suscribir los documentos de deuda, el dinero de dicho crédito jamás le fue entregado.

    Descargos

    Contactada la notaria Valeria Ronchera frente a la demanda de liquidación forzosa respondió:

    “Me sorprende muchísimo porque no se me ha notificado absolutamente nada de esto, por lo que es difícil opinar sobre algo que no se conoce ni los fundamentos ni los documentos en que se basa para ejercer una acción de ésta naturaleza. Además con esta persona mantenemos juicios cruzados, tanto en materia civil como penal desde varios años. Tendría que ver la documentación en que se está fundamentando porque pude ser la misma que ha utilizado en las otros juicios”.

    Frente a la petición de remoción impulsada por Luis Alberto Aninat, Valeria Ronchera desestimó la ofensiva y acusó irregularidades en la tramitación del proceso. Según argumentó, el sumario se inició de oficio y nunca se le notificó formalmente de una denuncia en su contra por parte de Aninat.

    La notaria destacó que su suspensión ya fue revocada en diciembre por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago al ser considerada desproporcionada. Dicha resolución se basó en las pruebas aportadas por su defensa cuando la investigación ya estaba cerrada y con su informe final emitido.

    Asimismo, Ronchera cuestionó las incongruencias de la indagatoria, advirtiendo que un exempleado clave del caso logró declarar en el sumario administrativo, pero se mantiene inubicable para la PDI y el Ministerio Público. También explicó que un segundo sumario derivado de esta causa, abierto por una supuesta falta de colaboración, ya fue sobreseído y archivado.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasConflictoProblemasNotariaDeudaMillones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Primer reporte del Plan de Alerta Oncológica: se han efectuado más de 20 mil atenciones a pacientes con espera prolongada

    Piden urgencia al gobierno para polémico proyecto que prohíbe la apología a la “narcocultura”

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    Cuatro detenidos deja robo a camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Lampa

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    El call center electoral y las maniobras por las que Fiscalía investiga a Lavín y lo dejaron en prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Principal operador de McDonald’s en América Latina gana disputa a Municipalidad de Providencia por AutoMac

    Principal operador de McDonald’s en América Latina gana disputa a Municipalidad de Providencia por AutoMac

    2.
    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles

    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles

    3.
    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    4.
    CEO de Camanchaca: “Las 40 horas es malo para la economía y tengo la impresión de que también es malo para los trabajadores”

    CEO de Camanchaca: “Las 40 horas es malo para la economía y tengo la impresión de que también es malo para los trabajadores”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Primero Quiroz, luego Arzola y ahora Rabat: Desbordes pasa a la primera línea de embestidas al gobierno de Kast
    Chile

    Primero Quiroz, luego Arzola y ahora Rabat: Desbordes pasa a la primera línea de embestidas al gobierno de Kast

    Llegó la hora de pagar el crédito solidario: Suprema va tras los jueces morosos y Chevesich pide regularizar deudas

    Primer reporte del Plan de Alerta Oncológica: se han efectuado más de 20 mil atenciones a pacientes con espera prolongada

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente
    Negocios

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente

    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    Tras inflación de abril, la UF alcanzará nuevo récord y ahora se acerca a los $41.000

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
    Tendencias

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La reunión secreta de los directores de Azul Azul tras el allanamiento al CDA que remeció a la U
    El Deportivo

    La reunión secreta de los directores de Azul Azul tras el allanamiento al CDA que remeció a la U

    Con una artista chilena incluida: FIFA prepara celebración inédita con tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026

    Manuel Pellegrini aborda la posibilidad de disputar la próxima Champions League con el Betis

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”
    Cultura y entretención

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

    Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”
    Mundo

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    Trump conmemora Día de la Victoria y celebra el “triunfo monumental de Estados Unidos frente a la tiranía en Europa”

    Nueva York prohíbe a los agentes del ICE usar máscaras para ocultar su rostro

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello