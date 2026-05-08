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    “Te invito a conversar” y “mala fe”: el cruce entre el senador Cruz-Coke y el diputado Araya por “tsunami” de indicaciones

    A través de la red social X los parlamentarios se enfrentaron por las enmiendas a la megarreforma del gobierno. El parlamentario oficialista acusó obstruccionismo, mientras el parlamentario opositor sostuvo que la ley de reconstrucción son "las ideas de un ministro (Jorge Quiroz) que defendía a los delincuentes que le robaron a las familias en el precio del pollo, de los medicamentos y del confort”.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    El video protagonizado por parlamentarios de oposición en que se confirma que los partidos del sector prepararían cerca de 2.500 indicaciones al proyecto de reconstrucción que se discute en el Congreso, en lo que se denominó un “tsunami” de enmiendas, ha generado múltiples reacciones entre ellas un cruce en la red social X, entre el diputado Jaime Araya (PPD) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) .

    En el registro, el diputado Jaime Araya detalla que colectividades como el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana aportarían cientos de modificaciones, lo que complicaría significativamente la tramitación legislativa.

    “No es una inundación, ya estamos en el tsunami”, señaló el parlamentario en el video, en referencia a las propuestas que ingresarán al debate.

    Así en su cuenta de la red social, el legislador de Evópoli señaló que: “Esta es la representación de la mala fe descarada y sin disfraces: diputados de izquierda preparan “TSUNAMI de indicaciones” para obstruir reconstrucción”, partió diciendo.

    Cruz-Coke añadió que: “Familias seguirán esperando, sin casa y con cesantía al tope después de haber mal administrado economía y recursos de Chile”.

    El diputado Araya le contestó por la misma vía, emplazándolo a nombrarlo.

    "@lcruzcoke mínimo poner @ si vas a descalificar a quienes queremos discutir los temas de la clase media, de las pymes, de las regiones y de la seguridad, frente a la mega reforma para los más ricos de Chile. Que hay de malo que los parlamentarios trabajemos mucho, y trabajemos por el bien de todos los chilenos y chilenas“.

    Araya sostuvo que “las indicaciones son los problemas del Chile real, te invito a que conversemos”, para luego enumerar una serie de problemas, a su juicio, de la reforma y añadir un mensaje al senador: “Si necesitas más información avisa, estos son los temas de Chile, no una ley que instrumentaliza el sufrimiento de las familias y menos las ideas de un ministro (Jorge Quiroz) que defendía a los delincuentes que le robaron a las familias en el precio del pollo, de los medicamentos y del confort”.

    Más sobre:MegarreformaReconstrucción nacionalJaime ArayaLuciano Cruz-Coke

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