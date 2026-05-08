Prisión para exdiputado Lavín: Fiscalía estima que defraudación imputada llega a $240 millones y pedirá ampliar desafuero

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicitará ampliar el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León, con la intención de formalizarlo por hechos que no fueron contemplados en el proceso que lo despojó de su inmunidad.

Tras la audiencia en que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la prisión preventiva del exlegislador, la fiscal Constanza Encina, persecutora de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, valoró la resolución del tribunal y anticipó algunas acciones que va a desarrollar el Ministerio Público en el caso.

Lavín fue formalizado por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

El Ministerio Público estima que el monto de la defraudación asciende a $240 millones.

“Vamos a efectuar todo un proceso respecto del imputado que se encuentra fuera del país. Vamos a hacer la solicitud de ampliación del desafuero, que es lo que corresponde respecto de los delitos que no se pudo formalizar al diputado Lavín el día de hoy. Por lo tanto, aún queda investigación”, señaló Encina.

El imputado que está fuera de Chile es el informático Felipe Vázquez, responsable de la plataforma SocialTazk que fue contratado como asesor parlamentario de Lavín.

El sujeto se encuentra en España y no se presentó ante el tribunal, por lo que se dictó una orden de detención en su contra.

El uso de datos del Servicio Electoral en la plataforma SocialTazk determinaría otro de los delitos por los que la Fiscalía espera formalizar a Lavín.

“La ampliación del desafuero la vamos a solicitar respecto de los delitos electorales y también respecto de la contratación de dos personas que no habrían cumplido funciones, al menos desde el año 2018 y hasta el año 2024. Cerca de 20 millones de pesos, aproximadamente en remuneraciones que eran un sobresueldo para uno de los imputados, en específico el jefe territorial, el señor Arnaldo Domínguez”, explicó la fiscal.