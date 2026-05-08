SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Prisión para exdiputado Lavín: Fiscalía estima que defraudación imputada llega a $240 millones y pedirá ampliar desafuero

    "Aún queda investigación”, explicó la fiscal Constanza Encina.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicitará ampliar el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León, con la intención de formalizarlo por hechos que no fueron contemplados en el proceso que lo despojó de su inmunidad.

    Tras la audiencia en que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó la prisión preventiva del exlegislador, la fiscal Constanza Encina, persecutora de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, valoró la resolución del tribunal y anticipó algunas acciones que va a desarrollar el Ministerio Público en el caso.

    Lavín fue formalizado por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

    El Ministerio Público estima que el monto de la defraudación asciende a $240 millones.

    “Vamos a efectuar todo un proceso respecto del imputado que se encuentra fuera del país. Vamos a hacer la solicitud de ampliación del desafuero, que es lo que corresponde respecto de los delitos que no se pudo formalizar al diputado Lavín el día de hoy. Por lo tanto, aún queda investigación”, señaló Encina.

    El imputado que está fuera de Chile es el informático Felipe Vázquez, responsable de la plataforma SocialTazk que fue contratado como asesor parlamentario de Lavín.

    El sujeto se encuentra en España y no se presentó ante el tribunal, por lo que se dictó una orden de detención en su contra.

    El uso de datos del Servicio Electoral en la plataforma SocialTazk determinaría otro de los delitos por los que la Fiscalía espera formalizar a Lavín.

    “La ampliación del desafuero la vamos a solicitar respecto de los delitos electorales y también respecto de la contratación de dos personas que no habrían cumplido funciones, al menos desde el año 2018 y hasta el año 2024. Cerca de 20 millones de pesos, aproximadamente en remuneraciones que eran un sobresueldo para uno de los imputados, en específico el jefe territorial, el señor Arnaldo Domínguez”, explicó la fiscal.

    Más sobre:Joaquín LavínJoaquín Lavín LeónJoaquín Lavín Jr.Fiscalía Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco

    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: Corte de Valdivia confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la LSE

    Bonacic y prisión preventiva para exdiputado Lavín: “No nos podemos conformar con una resolución de estas características”

    Bancada PS llega a La Moneda para dejar propuestas para el crecimiento: “Nunca renunciaremos a un debate legislativo serio”

    Cathy Barriga pide empatía ante prisión preventiva para Joaquín Lavín y reconoce: “Han sido años difíciles”

    RN pasa al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores por investigación en su contra por fraude al Fisco

    Lo más leído

    1.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    2.
    Cadem: Partido Republicano y PS lideran imagen positiva de colectividades políticas

    Cadem: Partido Republicano y PS lideran imagen positiva de colectividades políticas

    3.
    Senadora Fabiola Campillai sufre accidente de tránsito mientras se dirigía a actividad en Cerro Navia

    Senadora Fabiola Campillai sufre accidente de tránsito mientras se dirigía a actividad en Cerro Navia

    4.
    Fijan fecha para la formalización de la exministra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla

    Fijan fecha para la formalización de la exministra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: Corte de Valdivia confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la LSE
    Chile

    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: Corte de Valdivia confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la LSE

    Bonacic y prisión preventiva para exdiputado Lavín: “No nos podemos conformar con una resolución de estas características”

    Bancada PS llega a La Moneda para dejar propuestas para el crecimiento: “Nunca renunciaremos a un debate legislativo serio”

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente
    Negocios

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente

    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    Tras inflación de abril, la UF alcanzará nuevo récord y ahora se acerca a los $41.000

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
    Tendencias

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La reunión de emergencia de los directores de Azul Azul tras el allanamiento al CDA que remeció a la U
    El Deportivo

    La reunión de emergencia de los directores de Azul Azul tras el allanamiento al CDA que remeció a la U

    Con una artista chilena incluida: FIFA prepara celebración inédita con tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026

    Manuel Pellegrini aborda la posibilidad de disputar la próxima Champions League con el Betis

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Voy: el notable giro de Laia al pop alternativo en su nuevo disco

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

    Claudia Gintersdorfer, embajadora de la UE en Chile: “Vamos a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta”
    Mundo

    Claudia Gintersdorfer, embajadora de la UE en Chile: “Vamos a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta”

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    Trump conmemora Día de la Victoria y celebra el “triunfo monumental de Estados Unidos frente a la tiranía en Europa”

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello