SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tras inflación de abril, la UF alcanzará nuevo récord y ahora se acerca a los $41.000

    El alza se da luego que el 21 de abril la Unidad de Fomento superara los $40.000 por primera vez desde su creación.

    Por 
    Patricia San Juan
    UF alcanzará nuevo récord y ahora se acerca a los $41.000.

    Luego que esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 1,3% en abril, cifra que si bien se situó por debajo de las expectativas del mercado (1,7%-1,8%), implicó su mayor salto desde julio de 2022 (1,4%), se confirmó que la Unidad de Fomento (UF) anotará un nuevo récord.

    En específico, la UF subirá $523,12 en el mes pasando desde los $40,240,14 del 9 de mayo a $40.763,26 el 9 de junio.

    Este nuevo aumento se da después que hace pocas semanas, el 21 de abril, la UF superara los $40.000 por primera vez desde su creación.

    La unidad se creó en 1967 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva para reajustar valores en función de la inflación. Para calcular su variación se utiliza el último dato mensual del IPC.

    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Trayectoria

    El primer dato disponible del Banco Central sobre el valor de la UF es de $389,10 el 1 de agosto de 1977 y, desde ese nivel, llegó a los $10.000,81 el 5 de septiembre de 1993. Es decir, se demoró un poco más de 16 años o 5.879 días en lograr el hito.

    Luego, pasaron un poco más de 14 años o 5.360 días en duplicarse, es decir, llegar a los $20.000.El 9 de mayo del 2008, la UF llegó a 20.004,28.

    Mientras que, para que la UF alcanzara los $30.000 (50% más), tuvieron que pasar un poco más de 13 años o 4.871 días. El 9 de septiembre del 2021, la UF tocó los $30.004,41.

    Para para subir otro 33% y pasar de los $30.000 a los $40.000, los plazos se redujeron drásticamente respecto a las tendencias anteriores. En un poco más de cuatro años o 1.685 días, la UF llegó a los $40.000,61 el 21 de abril.

    En el periodo anual en que la UF pasó de los $30.000 a los $40.000, la UF subió en promedio $2.131,5 y el año de mayor alza fue el 2022, cuando subió $4.119,2.

    Al seguir la unidad que mide la inflación, la tendencia es al alza. De hecho, según datos del Banco Central, solo en 2009 -en medio de la crisis subprime-, la UF bajó $509,69, ya que ese año la inflación fue negativa.

    Más sobre:EconomíaUFUnidad de FomentoInflación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Piden urgencia al Gobierno para polémico proyecto que prohíbe la apología a la “narcocultura”

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    Cuatro detenidos deja robo a camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Lampa

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    El call center electoral y las maniobras por las que Fiscalía investiga a Lavín y lo dejaron en prisión preventiva

    Jaime Araya responde a críticas por tsunami de indicaciones a la megarreforma: “Incomprensible la campaña de desprestigio”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Piden urgencia al Gobierno para polémico proyecto que prohíbe la apología a la “narcocultura”
    Chile

    Piden urgencia al Gobierno para polémico proyecto que prohíbe la apología a la “narcocultura”

    Cuatro detenidos deja robo a camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Lampa

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente
    Negocios

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente

    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    Tras inflación de abril, la UF alcanzará nuevo récord y ahora se acerca a los $41.000

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
    Tendencias

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Con una artista chilena incluida: FIFA prepara celebración inédita con tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con una artista chilena incluida: FIFA prepara celebración inédita con tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026

    Manuel Pellegrini aborda la posibilidad de disputar la próxima Champions League con el Betis

    Real Madrid anuncia histórico castigo contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras grave pelea en el camarín

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”
    Cultura y entretención

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

    Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”
    Mundo

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    Trump conmemora Día de la Victoria y celebra el “triunfo monumental de Estados Unidos frente a la tiranía en Europa”

    Nueva York prohíbe a los agentes del ICE usar máscaras para ocultar su rostro

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello