Tras inflación de abril, la UF alcanzará nuevo récord y ahora se acerca a los $41.000

Luego que esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 1,3% en abril, cifra que si bien se situó por debajo de las expectativas del mercado (1,7%-1,8%), implicó su mayor salto desde julio de 2022 (1,4%), se confirmó que la Unidad de Fomento (UF) anotará un nuevo récord.

En específico, la UF subirá $523,12 en el mes pasando desde los $40,240,14 del 9 de mayo a $40.763,26 el 9 de junio.

Este nuevo aumento se da después que hace pocas semanas, el 21 de abril, la UF superara los $40.000 por primera vez desde su creación.

La unidad se creó en 1967 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva para reajustar valores en función de la inflación. Para calcular su variación se utiliza el último dato mensual del IPC.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Trayectoria

El primer dato disponible del Banco Central sobre el valor de la UF es de $389,10 el 1 de agosto de 1977 y, desde ese nivel, llegó a los $10.000,81 el 5 de septiembre de 1993. Es decir, se demoró un poco más de 16 años o 5.879 días en lograr el hito.

Luego, pasaron un poco más de 14 años o 5.360 días en duplicarse, es decir, llegar a los $20.000.El 9 de mayo del 2008, la UF llegó a 20.004,28.

Mientras que, para que la UF alcanzara los $30.000 (50% más), tuvieron que pasar un poco más de 13 años o 4.871 días. El 9 de septiembre del 2021, la UF tocó los $30.004,41.

Para para subir otro 33% y pasar de los $30.000 a los $40.000, los plazos se redujeron drásticamente respecto a las tendencias anteriores. En un poco más de cuatro años o 1.685 días, la UF llegó a los $40.000,61 el 21 de abril.

En el periodo anual en que la UF pasó de los $30.000 a los $40.000, la UF subió en promedio $2.131,5 y el año de mayor alza fue el 2022, cuando subió $4.119,2.

Al seguir la unidad que mide la inflación, la tendencia es al alza. De hecho, según datos del Banco Central, solo en 2009 -en medio de la crisis subprime-, la UF bajó $509,69, ya que ese año la inflación fue negativa.