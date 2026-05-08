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    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles

    Las bencinas, el diésel y el gas generaron, no obstante, el mayor salto mensual del IPC desde julio de 2022.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Las bencinas y el diésel anotan fuerte alza en abril y empujan al IPC. Andres Perez

    Los precios siguen subiendo en Chile debido al impacto de la guerra en el valor del petróleo. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dijo que Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en abril de 2026 una variación mensual de 1,3%, cifra que si bien se situó por debajo de las expectativas del mercado (1,7%-1,8%), simplica su mayor salto desde julio de 2022 (1,4%).

    Con este resultado, la inflación acumula 2,7% en lo que va del año y anota 4,0% en los últimos doce meses, la cifra más alta desde septiembre del año pasado (4,4%).

    De acuerdo al boletín del INE, el IPC sin volátiles registró una variación mensual de 0,5%, mientras que el IPC menos alimentos y energía anotó 0,3% en el mes. La energía, por su parte, subió 11,4% en abril.

    El motor del alza: combustibles

    La división de transporte fue la de mayor incidencia en el resultado de abril, con un alza mensual de 8,0% y un aporte de 1,011 puntos porcentuales (pp.) al IPC general. Dentro de esa división, la clase combustibles para vehículos personales subió 27,9% y contribuyó con 0,978pp.

    Bencinas suben más de 25% en abril, según el INE, e impactan en el IPC. Andres Perez

    A nivel de productos, la gasolina anotó un incremento mensual de 25,3%, con una incidencia de 0,774pp., mientras que el petróleo diésel subió 45,7%, aportando 0,204pp.

    En términos acumulados en el año, el diésel registra un alza de 55,7% y la gasolina, de 29,7%. El transporte en bus interurbano también incidió en el resultado, con un alza mensual de 18,6% y un aporte de 0,053pp.

    Cabe recordar que el estallido de la guerra en Medio Oriente disparó el precio del petróleo por encima de los US$ 100, llegando incluso a situarse en niveles no vistos desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

    Esto empujó con fuerza al precio de los combustibles a nivel local, especialmente luego que en marzo pasado el gobierno decidera neutralizar por una vez el Mepco, generando un salto histórico de los precios.

    Vivienda también sumó al alza

    La segunda división con mayor contribución positiva fue vivienda y servicios básicos, que subió 0,8% en el mes y aportó 0,142pp. al indicador general.

    El gas fue la clase más relevante dentro de esa división, con un alza de 4,5% y una incidencia de 0,093pp. El gas licuado subió 5,8%, contribuyendo con 0,083pp., en tanto que el arriendo anotó un incremento de 0,6%, con un aporte de 0,046pp.

    El precio del gas sube en abril, según el INE.

    En el conjunto de la canasta del IPC, diez de las 13 divisiones registraron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una anotó nula incidencia.

    Entre las divisiones con alzas, salud subió 0,8% mensual, con una incidencia de 0,063pp., en tanto que recreación, deportes y cultura anotó 0,8%, con 0,036pp. Bienes y servicios diversos registró un incremento de 1,3%, con una contribución de 0,047pp.

    Vestuario, la mayor baja

    La división con la caída mensual más pronunciada fue vestuario y calzado, que retrocedió 1,8% y presentó una incidencia de -0,044pp. Dentro de esa división, calzado bajó 2,6% y vestuario retrocedió 1,5%. A nivel de productos, zapatillas para mujer cayeron 4,7% y zapatillas infantiles, 4,2%.

    Entre los alimentos, plátanos registraron una disminución mensual de 15,2%, con una incidencia de -0,034pp., acumulando -4,8% en el año. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas en su conjunto no anotó variación en el mes.


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