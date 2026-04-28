Salario mínimo: Gobierno ofrece 4% de alza en línea con la inflación proyectada para este año

El gobierno se reunió con los representantes de la CUT en búsqueda de un acuerdo por el salario mínimo.

El gobierno finalmente entregó su propuesta de reajuste para el salario mínimo. Y tal como se había anticipado, la oferta que se puso sobre la mesa fue de 4%, en línea con la inflación que proyecta para este año el Banco Central

La propuesta fue rechazada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes tenían como propuesta alcanzar los $637.700.

De esta manera, la negociación se termina sin acuerdo y ahora el debate se trasladará al Congreso Nacional.

El gobierno se reunió con los representantes de la CUT en búsqueda de un acuerdo por el salario mínimo.

“Nosotros propusimos una cifra para recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores vinculados al aumento que ha tenido por el petróleo de 637.700, que es bajo la línea de la pobreza, pero el gobierno solo nos ofreció el IPC. Es más, decirles que hicimos una serie de propuestas que son de la política salarial o de la construcción de una política de aquí en adelante”, afirmó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.

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