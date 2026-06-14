El Demre informó que el reconocimiento de salas para la aplicación de la PAES de Invierno, correspondiente al Proceso de Admisión 2027, se realizará este lunes 15 de junio de 2026.

La instancia estará disponible para todas las personas inscritas entre las 12:00 y 13:00 horas, horario en el que los postulantes podrán acudir a sus respectivos locales de rendición para identificar la sala donde deberán presentarse durante la aplicación de la prueba.

El organismo precisó que en Rapa Nui el reconocimiento se efectuará entre las 11:00 y 12:00 horas, mientras que en las regiones de Aysén y Magallanes se realizará entre las 13:00 y 14:00 horas.

PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Desde el viernes 12 de junio, los locales de rendición están disponibles a través del Portal de Inscripción, donde las y los inscritos deben ingresar con su usuario y contraseña.

Para revisar esta información, los postulantes deben descargar una nueva copia de su Tarjeta de Identificación, documento en el que se indica el local asignado para la rendición de la PAES de Invierno.

El reconocimiento de salas permite a las personas inscritas verificar con anticipación la ubicación del establecimiento y la sala correspondiente, con el objetivo de evitar inconvenientes durante los días de aplicación de la prueba.