SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El fenómeno se extenderá desde la mañana de este jueves hasta la madrugada del viernes: ¿qué ciudades se verán afectadas?

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas. Foto: Diego Martin/Aton Chile

    No paran las lluvias en la zona centro-sur. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes este sector del país, producto del paso de un sistema frontal.

    De acuerdo con el organismo, el evento comenzará durante la mañana de este jueves 30 de julio y se extenderá hasta la madrugada del viernes 31 de julio.

    La alerta contempla sectores de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, con montos de precipitaciones que podrían alcanzar hasta 80 milímetros durante la jornada del jueves.

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    ¿Cuáles serán las regiones afectadas?

    En la Región del Maule, la alerta abarca al litoral, principalmente en Constitución donde se esperan entre 40 y 60 mm de precipitaciones.

    En tanto, en la Región de Ñuble, el fenómeno se extenderá por el litoral, la cordillera de la costa, el valle y la precordillera. Los montos estimados para este jueves son:

    • Litoral: 50-60 mm.
    • Cordillera de la Costa: 60-70 mm.
    • Valle: 60-70 mm.
    • Precordillera: 60-80 mm.

    Entre las localidades afectadas destacan San Carlos y Chillán.

    Finalmente, en la Región del Biobío, la DMC también pronostica precipitaciones en el litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera:

    • Litoral: 50-60 mm.
    • Cordillera de la Costa: 60-70 mm.
    • Valle: 60-70 mm.
    • Precordillera: 60-80 mm.

    Entre las localidades de la región que podrían verse afectadas por este sistema frontal se encuentran Concepción, Cabrero, Coronel, Los Ángeles, Arauco y Lebu.

    ¿Qué significa una Alerta Meteorológica?

    La DMC establece que la Alerta corresponde al grado intermedio de advertencia, dentro de una escala de tres niveles.

    Según el organismo, este nivel se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte y con probabilidad de generar riesgos en las personas.

    Por ello, la recomendación de la autoridad es mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios.

    Lee también:

    Más sobre:LluviasLluviaPrecipitacionesChubascosAlarma MeteorológicaDMCMeteochileTiempoClimaEl tiempoEl climaConcepciónChillánLos ÁngelesTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Pérez Mackenna raya la cancha y afirma que Cancillería lleva la estrategia por aranceles, en medio de declaraciones de ministros contra EE.UU.

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Alerta para Bachelet: primera medición informal la sitúa en cuarto lugar y pone carrera de expresidenta a la ONU cuesta arriba

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

    Lo más leído

    1.
    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    2.
    Confirman lluvia en la Región de Atacama: cuándo y cuáles serán los sectores afectados, según el pronóstico

    Confirman lluvia en la Región de Atacama: cuándo y cuáles serán los sectores afectados, según el pronóstico

    3.
    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    4.
    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    5.
    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”
    Chile

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Pérez Mackenna raya la cancha y afirma que Cancillería lleva la estrategia por aranceles, en medio de declaraciones de ministros contra EE.UU.

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana
    Negocios

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Grandes empresas de consumo lanzan nuevo gremio antipiratería

    El liquidador que gestionará el futuro de Tactical Sport y Azul Azul: “Trataremos de idear la forma más transparente para venderlo”

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis
    El Deportivo

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis

    Everton anuncia un minuto de silencio por los seis fallecidos en un atropello en Viña del Mar

    En vivo: O’Higgins enfrenta a Boca Juniors por un boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas
    Mundo

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo