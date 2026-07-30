Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas. Foto: Diego Martin/Aton Chile

No paran las lluvias en la zona centro-sur. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta Meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes este sector del país, producto del paso de un sistema frontal .

De acuerdo con el organismo, el evento comenzará durante la mañana de este jueves 30 de julio y se extenderá hasta la madrugada del viernes 31 de julio .

La alerta contempla sectores de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, con montos de precipitaciones que podrían alcanzar hasta 80 milímetros durante la jornada del jueves.

Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Cuáles serán las regiones afectadas?

En la Región del Maule, la alerta abarca al litoral, principalmente en Constitución donde se esperan entre 40 y 60 mm de precipitaciones .

En tanto, en la Región de Ñuble, el fenómeno se extenderá por el litoral, la cordillera de la costa, el valle y la precordillera. Los montos estimados para este jueves son:

Litoral: 50-60 mm.

Cordillera de la Costa: 60-70 mm.

Valle: 60-70 mm.

Precordillera: 60-80 mm.

Entre las localidades afectadas destacan San Carlos y Chillán .

Finalmente, en la Región del Biobío, la DMC también pronostica precipitaciones en el litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera:

Litoral: 50-60 mm.

Cordillera de la Costa: 60-70 mm.

Valle: 60-70 mm.

Precordillera: 60-80 mm.

Entre las localidades de la región que podrían verse afectadas por este sistema frontal se encuentran Concepción, Cabrero, Coronel, Los Ángeles, Arauco y Lebu .

¿Qué significa una Alerta Meteorológica?

La DMC establece que la Alerta corresponde al grado intermedio de advertencia, dentro de una escala de tres niveles.

Según el organismo, este nivel se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte y con probabilidad de generar riesgos en las personas .

Por ello, la recomendación de la autoridad es mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno, seguir las instrucciones de las autoridades y evitar riesgos innecesarios.